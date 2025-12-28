Palestra resta al Cagliari o va via a gennaio? Atalanta, Inter e Juventus: le ultime di calciomercato

Se c'è qualcosa che hanno messo in mostra questi anni è quanto sia difficile trovare ottimi esterni su cui puntare nel breve e nel lungo periodo. Per questo motivo l'Atalanta si sfrega le mani con Marco Palestra, attualmente fondamentale per il Cagliari di Pisacane. Tra i migliori nel suo ruolo in Serie A, a un certo punto del 2026 il ventenne non rimarrà in Sardegna, ma cambierà sicuramente squadra. Quando? Il grande dubbio è proprio questo.
Palestra ha un contratto con il Cagliari fino a giugno 2026, quando tornerà all'Atalanta. In teoria, però, la Dea potrebbe bloccare l'accordo prima del previsto, richiamandolo a Bergamo già a gennaio. Questa possibilità, però, non sembra essere la più concreta, visto che la principale ipotesi vede il classe 2005 proseguire sull'Isola ancora per qualche mese.
L'Atalanta osserva Palestra con grande attenzione, ma la sensazione è che non punterà su di lui prima dell'estate. Quando potrebbe diventare il nuovo titolarissimo di Palladino. Certo, a meno di irrinunciabili offerte o allettanti proposte che la Dea prenderà comunque in seria considerazione.