Palestra resta al Cagliari o va via a gennaio? Atalanta, Inter e Juventus: le ultime di calciomercato

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha evidenziato in questi giorni come Inter e Juventus seguano con grande attenzione l'esterno, ma che nessuna delle due avrà modo di portarlo tra le proprie fila durante il calciomercato invernale.

Cagliari e Atalanta vogliono proseguire il prestito fino all'estate, quando Palestra tornerà a Bergamo: a quel punto verranno valutare le offerte italiane e non, considerando che sul ragazzo ci sono anche diversi club stranieri.

L'unico modo per portare Palestra alla Juventus (o all'Inter) sarebbe quella di mettere sul piatto decine di milioni, una possibilità che attualmente sembra altamente improbabile.