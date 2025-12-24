Palestra è il sogno dell'Inter, ma l'Atalanta fa muro e vuole riportarlo subito a Bergamo: due contropartite per il Cagliari

Tra i giovani emergenti che stanno brillando sul palcoscenico del campionato di Serie A c'è ovviamente Marco Palestra, esterno classe 2005 attualmente in forza al Cagliari.
L'esterno di proprietà dell'Atalanta, trasferitosi in prestito secco in Sardegna, sta brillando al suo primo anno da titolare assoluto in Serie A, attirando su di sé l'interesse di diversi club e tra questi ci sarebbe proprio l'Inter.
I nerazzurri, infatti, hanno messo nel mirino il calciatore cresciuto nel vivaio della Dea per provare a perfezionare un tentativo nel mercato di gennaio, ma l'operazione sembra tutt'altro che semplice.