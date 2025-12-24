Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
PalestraGetty Images
Michael Di Chiaro

Palestra è il sogno dell'Inter, ma l'Atalanta fa muro e vuole riportarlo subito a Bergamo: due contropartite per il Cagliari

L'esterno classe 2005 che sta brillando col Cagliari, piace all'Inter ma il suo cartellino è di proprietà della Dea che punta a riportarlo a casa già a gennaio.

Pubblicità

Tra i giovani emergenti che stanno brillando sul palcoscenico del campionato di Serie A c'è ovviamente Marco Palestra, esterno classe 2005 attualmente in forza al Cagliari.

L'esterno di proprietà dell'Atalanta, trasferitosi in prestito secco in Sardegna, sta brillando al suo primo anno da titolare assoluto in Serie A, attirando su di sé l'interesse di diversi club e tra questi ci sarebbe proprio l'Inter.

I nerazzurri, infatti, hanno messo nel mirino il calciatore cresciuto nel vivaio della Dea per provare a perfezionare un tentativo nel mercato di gennaio, ma l'operazione sembra tutt'altro che semplice.

  • L'INTER CERCA UN ESTERNO

    Tra le priorità del mercato dell'Inter c'è sicuramente quella di inserire un esterno destro vista la pesante defezione di Dumfries che, causa operazione alla caviglia, sarà costretto ad uno stop di oltre due mesi.

    L'Inter, dunque, ha necessità di intervenire in quel reparto e Palestra è in cima alla lista degli obiettivi.

    • Pubblicità

  • L'ATALANTA ALZA IL MURO

    Trattare con l'Atalanta, proprietaria del cartellino del giocatore, è però tutt'altro che semplice. E l'Inter questo lo sa molto bene, dopo il caso estivo che ha riguardato Ademola Lookman.

    La Dea, non solo sembra intenzionata ad alzare il muro per il suo gioiello, ma starebbe addirittura pensando di riportarlo a Bergamo con sei mesi d'anticipo. Anche Palladino, infatti, è costretto a fare i conti con un infortunio pesante, ovvero quello di Raoul Bellanova. Un intoppo che, manco a farlo apposta, apre un buco sulla corsia di destra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DUE CONTROPARTITE PER IL CAGLIARI

    Il Corriere dello Sport scrive che i Percassi vogliono riportarlo a casa già nel prossimo mercato di gennaio, nel caso il club sardo potrebbe essere "ricompensato" con altri due calciatori: il centrocampista Marco Brescianini e il trequartista Daniel Maldini, entrambi scuola Milan e dati pure nel mirino della Lazio.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Inter crest
Inter
INT
0