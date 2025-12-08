Palestina e Siria qualificate ai quarti di Arab Cup: giocatori e tifosi festeggiano insieme

Sui social sono migliaia i video e le foto di tifosi e giocatori intenti a festeggiare il pass per i quarti di Arab Cup: insieme.

Nei filmati e nelle immagini dopo il 90' è possibile vedere i calciatori di Siria e Palestina abbracciarsi, farsi fotografare insieme, esultare per il grande traguardo raggiunto.

Sugli spalti e fuori allo stadio, allo stesso modo, i fans delle due tifoserie hanno festeggiato insieme, in attesa di sfidarsi eventualmente anche nella fase ad eliminazione diretta e nello specifico in finale, visto l'inserimento nella parte opposta del tabellone.