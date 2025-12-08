Pubblicità
Pubblicità
Palestina SiriaX
Francesco Schirru

Palestina e Siria qualificate ai quarti di Arab Cup: giocatori e tifosi festeggiano insieme

Dopo la guerra civile e il genocidio, lo sport: siriani e palestinesi festeggiano in Qatar durante l'Arab Cup, sorrisi anche per le due popolazioni devastate dalle tragedie negli ultimi decenni.

Pubblicità

Qualcuno potrebbe chiamarlo biscotto, qualcun altro un risultato che porta estrema gioia a due tra le popolazioni che hanno sofferto di più negli ultimi due decenni. Con lo 0-0 maturato all'Education City Stadium di Al Rayyan, Qatar, Palestina e Siria hanno ottenuto la qualificazione ai quarti dell'Arab Cup, torneo FIFA attualmente di scena in terra qatariota.

Se i padroni di casa sono stati eliminati con un solo punto nel girone, la Tunisia allo stesso modo saluta il torneo dopo l'inutile 3-0 contro il Qatar. Entrambe le squadre, però, si consoleranno con la Coppa d'Africa al via tra dieci giorni in Marocco, nella quale parteciperanno diversi giocatori, di fatto i più importanti a disposizione dei due ct e risparmiati per un torneo maggiormente considerato.

Palestina e Siria vanno a braccetto ai quarti raggiungendo Giordania, Iraq e Arabia Saudita, quest'ultime due tra le favorite assolute per vincere un torneo a cui partecipano anche Marocco, Algeria ed Egitto, che al pari di Tunisia e Qatar hanno risparmiato i migliori giocatori per la Coppa d'Africa.

Dopo l'annunciato cessate il fuoco a Gaza, che non ha certamente fermato il genocidio, la popolazione palestinese prova a rialzarsi grazie allo sport. Uno dei barlumi di speranza anche per quella siriana, mentre il mondo occidentale copre in minima parte il torneo arabo e ciò che può significare per diverse rappresentative.

  • FESTA CONDIVISA IN CAMPO

    Sui social sono migliaia i video e le foto di tifosi e giocatori intenti a festeggiare il pass per i quarti di Arab Cup: insieme. 

    Nei filmati e nelle immagini dopo il 90' è possibile vedere i calciatori di Siria e Palestina abbracciarsi, farsi fotografare insieme, esultare per il grande traguardo raggiunto.

    Sugli spalti e fuori allo stadio, allo stesso modo, i fans delle due tifoserie hanno festeggiato insieme, in attesa di sfidarsi eventualmente anche nella fase ad eliminazione diretta e nello specifico in finale, visto l'inserimento nella parte opposta del tabellone.

    • Pubblicità

  • GIOIA NELLA TRAGEDIA

    Palestina e Siria stanno vivendo momenti di estremo entusiasmo in mezzo a una terribile crisi umanitaria, tra le peggiori degli ultimi decenni.

    Dopo l'invasione di Israele, la Palestina piange oltre 67.000 morti, nonchè 168.000 feriti, con il cessate il fuoco violato centinaia di volte dall'IDF nelle ultime settimane.

    La Siria, invece, fa i conti con oltre un decennio di guerra civile, conclusa nel 2024 e che nel corso del tempo ha portato a oltre 200.000 vittime civili, migliaia delle quali anche in seguito al crollo del regime di Assad.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE NUOVE PARTITE

    La Siria è una sorpresa, molto più di una Palestina che ha sfiorato l'accesso al Mondiale 2026, ma entrambe sono qualificate ai quarti dopo aver superato un girone contro le favorite Tunisia e Qatar, nonostante entrambe come già detto abbiano risparmiato i migliori giocatori per la Coppa d'Africa.

    Nei quarti di finale la Siria se la vedrà contro Arabia Saudita o Marocco, entrambe decisamente avanti nei pronostici, mentre la Palestina sfiderà allo stesso modo sauditi o marocchini, in un match più equilibrato e che potrebbe portare ad una nuova qualificazione della squadra guidata dal ct Ihab Abu Jazar.

  • Palestina SiriaGetty Images

    I TIFOSI IN PATRIA E SUGLI SPALTI

    Palestina SiriaGetty Images

    Palestina SiriaGetty Images

  • Pubblicità
    Pubblicità