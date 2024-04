Palermo ai playoff di Serie B 2024: quanti punti mancano, avversaria e date in caso di qualificazione

Dopo aver mancato i playoff di Serie B nel 2023, il Palermo punta a tornare in Serie A nell'attuale stagione con la fase post campionato.

Un anno dopo la mancata qualificazione ai playoff, il Palermo ci riprova nell'annata 2023/2024.

Una primavera difficile per i rosanero, che hanno cambiato allenatore (Mignani per Corini) per provare ad agganciare il post campionato insieme ad altre cinque squadre.

Fuori dal discorso promozione diretta, con quattro squadre per i due posti che valgono la Serie A senza passare dai playoff, il Palermo proverà a superare quarti e semifinali per prendersi la massima serie dopo anni di attesa.