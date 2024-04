Palermo, Corini esonerato ufficialmente: chi arriva al suo posto? Mignani favorito

Il Palermo cambia guida tecnica, esonerato Corini. Dopo il periodo al Bari potrebbe arrivare Mignani per gli ultimi due mesi di campionato.

Eugenio Corini non è più l'allenatore del Palermo. Dopo la sconfitta contro il Pisa arriva la decisione ufficiale della società siciliana, che nella giornata di mercoledì 3 aprile ha comunicato l'esonero del mister a poche giornate dal termine.

"Il Palermo FC comunica, tramite i propri canali ufficiali, di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Eugenio Corini" fa sapere il club rosanero.

"La seduta d’allenamento odierna sarà diretta da Cesare Bovo. A Corini ed al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Cosa succederà ora? Il favorito per sostituire Corini è Michele Mignani, ex tecnico del Bari che ha accettato le condizioni offerte dal Palermo per gli ultimi due mesi di campionato.