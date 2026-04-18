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Francesco Schirru

Palermo-Cesena sblocca i playoff di Serie B: ora sono ufficiali, si giocheranno

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Modena vs Frosinone
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Frosinone

La distanza tra terza e quarta è tale che i playoff, come da regolamento, verranno disputati: nelle ultime partite di Serie B sarà lotta per gli ultimi tre posti disponibili.

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Anche nel 2025/2026 i playoff di Serie B si disputaranno regolamente. La vittoria del Palermo ai danni del Cesena ha infatti sbloccato la disputa dei match post campionato, che determinerà la terza e ultima promossa nella Serie A 2026/2027.

Come da regolamento, infatti, i playoff vengono disputati qualora la distanza tra terza e quarta sia di quattordici o meno punti. Anche qualora Frosinone e Monza vincano tutte le partite rimanenti e il Palermo perda nello stesso modo i tre match finali, la distanza massima risulterebbe di tredici punti: un quantitativo che non permetterebbe l'annullamento dei playoff previsti tra qualche settimana.

Al termine del campionato le prime due del campionato, ovvero due tra Venezia, Monza, Frosinone e Palermo, saliranno direttamente in Serie A, mentre le altre due dovranno lottare nei playoff al pari delle squadre classificate dal quinto all'ottavo posto. Il countdown è cominciato: pochi punti a disposizione e appena tre slot disponibili per giocare le partite che potrebbero valere la promozione.

  • PRIMA CHANCE PER IL VENEZIA

    A tre giornate dal termine non è ancora chiaro chi otterrà la promozione diretta in Serie A tra Monza, Frosinone e Venezia. I lagunari si trovano in vetta a +3 sulle inseguitrici e hanno il destino nelle proprie mani, tanto che con sei punti negli ultimi tre turni sarebbero certi di giocare il prossimo massimo campionato.

    In caso di arrivo a pari punti il Venezia è avanti sia con il Monza, sia con il Frosinone: il motivo è dato dagli scontri diretti conquistati nel corso di questa stagione.

    Il 25 aprile il Venezia potrebbe 'liberarsi' dalla B e tornare in A: battendo l'Empoli, qualora una tra Monza e Frosinone perda la propria partita, la promozione risulterebbe matematica ed ufficiale.



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  • L'ALTRO POSTO PROMOZIONE

    Il Venezia, seppur di poco, risulta essere la favorita per ottenere un posto in Serie A rispetto a Monza e Frosinone, a -3 dalla vetta con 9 punti ancora da provare a conquistare.

    Chi otterrà più punti riuscirà ad evitare i playoff, con il Monza che salirebbe direttamente in A qualora arrivi a pari punti con il Frosinone. Anche in questo caso, visti gli scontri diretti a favore.

    A -4 dal secondo posto non è ancora tagliato fuori il Palermo, che dovrà però vincere tutte e tre le partite e sperare che sia Monza che Frosinone non ottengano più di quattro punti negli ultimi 270 minuti.

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  • CATANZARO AI PLAYOFF

    L'unica squadra certa di non poter giocare per un posto diretto in Serie A, ma che allo stesso modo è già certa di giocare i playoff risulta essere il Catanzaro, quinta in classifica e con una distanza di sicurezza da Avellino e Carrarese.

    La squadra calabrese giocherà i quarti dei playoff, ovvero la fase preliminare al pari di altre tre squadre ancora da definire.

  • GLI ULTIMI POSTI

    Due tra Venezia, Palermo, Monza e Frosinone saliranno in Serie A direttamente, due giocheranno le semifinali playoff. Oltre al già certo Catanzaro, parteciperanno al mini-torneo che porterà una terza squadra nella massima serie altri tre team: il Modena, nonostante la sconfitta subita in rimonta contro il Frosinone, è vicina ad ottenere il pass, mentre per gli ultimi due posti servirà attendere gli sviluppi dei prossimi match.

    Sudtitol, Mantova e Sampdoria non sono ancora tagliate fuori e punteranno con decisione all'ottavo posto, l'unico che permette di giocare i playoff, ma per accedervi è favorita la Juve Stabia come settima, nonchè una tra Cesena, Avellino e Carrarese come ottava.

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