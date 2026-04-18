Palermo-Cesena sblocca i playoff di Serie B: ora sono ufficiali, si giocheranno

A tre giornate dal termine non è ancora chiaro chi otterrà la promozione diretta in Serie A tra Monza, Frosinone e Venezia. I lagunari si trovano in vetta a +3 sulle inseguitrici e hanno il destino nelle proprie mani, tanto che con sei punti negli ultimi tre turni sarebbero certi di giocare il prossimo massimo campionato.

In caso di arrivo a pari punti il Venezia è avanti sia con il Monza, sia con il Frosinone: il motivo è dato dagli scontri diretti conquistati nel corso di questa stagione.

Il 25 aprile il Venezia potrebbe 'liberarsi' dalla B e tornare in A: battendo l'Empoli, qualora una tra Monza e Frosinone perda la propria partita, la promozione risulterebbe matematica ed ufficiale.







