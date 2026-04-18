Palermo-Cesena sblocca i playoff di Serie B: ora sono ufficiali, si giocheranno

Anche nel 2025/2026 i playoff di Serie B si disputaranno regolamente. La vittoria del Palermo ai danni del Cesena ha infatti sbloccato la disputa dei match post campionato, che determinerà la terza e ultima promossa nella Serie A 2026/2027.
Come da regolamento, infatti, i playoff vengono disputati qualora la distanza tra terza e quarta sia di quattordici o meno punti. Anche qualora Frosinone e Monza vincano tutte le partite rimanenti e il Palermo perda nello stesso modo i tre match finali, la distanza massima risulterebbe di tredici punti: un quantitativo che non permetterebbe l'annullamento dei playoff previsti tra qualche settimana.
Al termine del campionato le prime due del campionato, ovvero due tra Venezia, Monza, Frosinone e Palermo, saliranno direttamente in Serie A, mentre le altre due dovranno lottare nei playoff al pari delle squadre classificate dal quinto all'ottavo posto. Il countdown è cominciato: pochi punti a disposizione e appena tre slot disponibili per giocare le partite che potrebbero valere la promozione.