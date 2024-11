Le pagelle di Theo Hernandez dopo la gara contro Israele sono impietose: pioggia di 4 e di 3 in Francia

Il terzino del Milan è finito nel mirino della stampa francese dopo lo 0-0: "Cross utili come i colpi di spada di una comparsa nel Gladiatore II".

Che succede a Theo Hernandez? È una domanda che qui in Italia ci stiamo facendo da un po', considerate le prestazioni non all'altezza dei suoi standard con la maglia del Milan. Quella del Franchi contro la Fiorentina, ad esempio, con annessa espulsione finale. Ma non solo.

Il problema, per Theo, è che neppure respirare un'aria diversa gli sta servendo per ritrovare la verve di un tempo. Le difficoltà del terzino rossonero si sono confermate anche in Francia, unite a quelle di una nazionale che, due mesi dopo aver perso in casa contro l'Italia, è stata clamorosamente fermata a domicilio sullo 0-0 da Israele.

Le critiche, come si può immaginare, hanno investito la squadra di Didier Deschamps sia durante la partita che immediatamente dopo il 90'. E Theo Hernandez è diventato un uomo nel mirino, giusto per citare il titolo di un celebre film.