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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Svizzera e Canada ai sedicesimi a braccetto, la Bosnia batte il Qatar e vede la qualificazione

Coppa del Mondo
Svizzera vs Canada
Svizzera
Canada
Bosnia ed Erzegovina
Bosnia ed Erzegovina vs Qatar
Qatar

La Svizzera batte di misura il Canada, che comunque passa secondo grazie alla differenza reti migliore rispetto a quella della Bosnia. Ma anche Dzeko e compagni sono quasi qualificati.

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Passa la Svizzera, passa anche il Canada. Mentre la Bosnia è a sua volta a un passo, anche meno, dalla qualificazione ai sedicesimi di finale come terza.

Lo scontro diretto tra Svizzera e Canada per il primo posto va agli elvetici: dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, sale in cattedra il solito Manzambi, che al 46' manda a segno Vargas e al 57' raddoppia sfruttando gli errori di De Fougerolles e del portiere Crepeau. Promise David entra e accorcia le distanze a un quarto d'ora dalla fine (non bene Akanji ed Elvedi), ma il risultato non cambia più.

Contemporaneamente, anche la Bosnia fa il proprio dovere: la squadra di Barbarez batte con qualche patema più del previsto il Qatar e chiude terza, a pari punti con il Canada secondo ma venendo penalizzato, con lo scontro diretto in parità, da una differenza reti peggiore (-1 contro +5).

Bosnia avanti al 29' grazie a una clamorosa perla del baby Alajbegovic, che dopo un'azione personale scarica sotto l'incrocio da fuori. Dzeko raddoppia al 34', ma in realtà è un'autorete di Abunada dopo un altro tocco di Al Brake. Accorcia prima dell'intervallo Al Haydos, pescato in area da Edmilson Junior, ma nel finale di partita è il subentrato Mahmic a trovare il suo secondo goal ai Mondiali scacciando la paura.

La Svizzera chiude così in vetta il girone B e ai sedicesimi sfiderà una delle terze dei Mondiali. Canada secondo e di scena contro la seconda del girone A (Corea del Sud, Sudafrica o Repubblica Ceca). La Bosnia è attualmente la miglior terza, anche se con una partita in più rispetto a tutte le altre, ed è pronta a festeggiare.

  • PAGELLE SVIZZERA-CANADA

    Ancora una volta i trascinatori della Svizzera sono loro due: Manzambi e Vargas. Stavolta giocano dall'inizio e sono di nuovo decisivi: goal e assist per il primo, goal per il secondo. Akanji molto incerto nell'azione della rete canadese, così come Elvedi. Ottimo Embolo come pivot per il goal di Manzambi.

    Lo juventino David si batte ma non riesce a pungere granché, anche se manda al tiro Ahmed. Meglio l'omonimo Promise, che entra e ridà speranze al Canada. Assist perfetto di Saliba, pessimi in difesa il portiere Crepeau e De Fougerolles: Embolo e Manzambi ringraziano.

    SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel 6; Jaquez 6 (74' Widmer sv), Elvedi 5.5, Akanji 5.5, Rodriguez 6.5; Freuler 6, Xhaka 6; Sow 5.5 (74' Aebischer sv), Manzambi 7.5 (85' Fassnacht), Vargas 7 (80' Ndoye sv); Embolo 7 (85' Itten sv). Ct. Yakin.

    CANADA (4-4-2): Crepeau 5; Johnston 6, De Fougerolles 5, Cornelius 5.5, Laryea 5.5 (83' Shaffelburg sv); Buchanan 5.5 (75' P. David 7), Choiniere 6 (58' Eustaquio 6), Saliba 6.5, Ahmed 5.5 (58' Millar 6); J. David 5.5, Larin 5.5 (58' Oluwaseyi 5.5). Ct. Marsch

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  • PAGELLE BOSNIA-QATAR

    Spettacolare Alajbegovic, che conferma di essere un talento purissimo: gran prestazione, grandi giocate, splendida la rete del vantaggio bosniaco. Dzeko colpisce un palo, ma partecipa al 2-0. Altro ingresso vincente dalla panchina per Mahmic, a segno com'era già accaduto contro la Svizzera.

    Complessivamente negativa la difesa del Qatar, meglio l'attacco: Al Haydos segna riaprendo i discorsi, Edmilson Junior è l'autore dell'assist, mentre Afif va vicino alla rete del 2-2. Male anche Gaber in mezzo al campo.

    BOSNIA (4-4-2): Vasilj 6; Malic 5.5, Katic 5.5 (63' Hadzikadunic 6.5), Radeljic 6.5 (46' Memic 6), Kolasinac 6; Bajraktarevic 6, Basic 6.5, Sunjic 6.5 (46' Tahirovic 6.5), Alajbegovic 7.5 (82' Burnic sv); Demirovic 5.5, Dzeko 6.5 (64' Mahmic 6.5). Ct. Barbarez.

    QATAR (4-3-3): Abunada 5.5; Pedro Miguel 5.5, Issa Laye 5.5, Khoukhi 5.5, Albrake 5.5; Boudiaf 5.5 (72' Ali Almoez sv), Fathi 5.5 (79' Al Mannai sv), Gaber 5 (46' Hatem); Edmilson Junior 6.5 (79' Alaaeldin sv), Al Haydos 6.5 (56' Al Ganehi 5.5), Afif 6. Ct. Lopetegui

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