Passa la Svizzera, passa anche il Canada. Mentre la Bosnia è a sua volta a un passo, anche meno, dalla qualificazione ai sedicesimi di finale come terza.

Lo scontro diretto tra Svizzera e Canada per il primo posto va agli elvetici: dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, sale in cattedra il solito Manzambi, che al 46' manda a segno Vargas e al 57' raddoppia sfruttando gli errori di De Fougerolles e del portiere Crepeau. Promise David entra e accorcia le distanze a un quarto d'ora dalla fine (non bene Akanji ed Elvedi), ma il risultato non cambia più.

Contemporaneamente, anche la Bosnia fa il proprio dovere: la squadra di Barbarez batte con qualche patema più del previsto il Qatar e chiude terza, a pari punti con il Canada secondo ma venendo penalizzato, con lo scontro diretto in parità, da una differenza reti peggiore (-1 contro +5).

Bosnia avanti al 29' grazie a una clamorosa perla del baby Alajbegovic, che dopo un'azione personale scarica sotto l'incrocio da fuori. Dzeko raddoppia al 34', ma in realtà è un'autorete di Abunada dopo un altro tocco di Al Brake. Accorcia prima dell'intervallo Al Haydos, pescato in area da Edmilson Junior, ma nel finale di partita è il subentrato Mahmic a trovare il suo secondo goal ai Mondiali scacciando la paura.

La Svizzera chiude così in vetta il girone B e ai sedicesimi sfiderà una delle terze dei Mondiali. Canada secondo e di scena contro la seconda del girone A (Corea del Sud, Sudafrica o Repubblica Ceca). La Bosnia è attualmente la miglior terza, anche se con una partita in più rispetto a tutte le altre, ed è pronta a festeggiare.