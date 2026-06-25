Alla fine passano Brasile e Marocco. Rispettivamente al primo e al secondo posto. Mentre la Scozia chiude in terza posizione, davanti solo ad Haiti già eliminato prima degli ultimi 90 minuti, e dovrà ora incrociare le dita.

I protagonisti del 3-0 del Brasile sulla Scozia sono sempre loro: Vinicius Junior e Matheus Cunha. Il giocatore del Real Madrid firma nel primo tempo la doppietta che taglia le gambe agli avversari: prima sfrutta un clamoroso disimpegno errato di McKenna (ottimo il pressing di Rayan), poi si vede annullare il raddoppio (fallo su Hendry) e infine lo trova di testa prima dell'intervallo. Bruno Guimaraes, autore dell'assist per lo 0-2, si ripete sullo 0-3: a beneficiarne è Matheus Cunha, che chiude i conti al 60'. In campo nel quarto d'ora finale anche Neymar, recuperato dall'infortunio.

Ha maggiori difficoltà il Marocco per avere la meglio su Haiti, nazionale materasso del raggruppamento. Proprio Haiti passa in vantaggio in due occasioni, prima con un'autorete di Bono su cross basso di Adé al 9' e poi con uno strepitoso destro da fuori di Isidor al 43'. Di Hakimi al 39' in mischia, e di Saibari nel recupero del primo tempo servito ancora dall'ex interista, l'1-1 e il 2-2. Con il Marocco che dilaga nel secondo tempo grazie al neo entrato Rahimi: destro del vantaggio sugli sviluppi di un angolo al 78', assist per il poker di Yassine all'89'.

Il Brasile chiude dunque con gli stessi punti del Marocco, ma viene premiato dalla miglior differenza reti (lo scontro diretto è terminato 1-1) ed è primo. Nordafricani secondi, mentre la Scozia resta ferma al terzo posto, con 3 punti, e sarà costretta ad aspettare i risultati delle altre per capire se potrà proseguire la propria avventura ai sedicesimi.