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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Super Vinicius e Matheus Cunha regalano il primo posto al Brasile, poker Marocco che si qualifica come seconda

Coppa del Mondo
Scozia vs Brasile
Scozia
Brasile
Marocco vs Haiti
Marocco
Haiti

I sudamericani convincono anche contro la Scozia, portandosi a casa un altro 3-0. 4-2 per i nordafricani, avanti ma penalizzati dalla differenza reti. La Scozia è terza e deve sperare.

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Alla fine passano Brasile e Marocco. Rispettivamente al primo e al secondo posto. Mentre la Scozia chiude in terza posizione, davanti solo ad Haiti già eliminato prima degli ultimi 90 minuti, e dovrà ora incrociare le dita.

I protagonisti del 3-0 del Brasile sulla Scozia sono sempre loro: Vinicius Junior e Matheus Cunha. Il giocatore del Real Madrid firma nel primo tempo la doppietta che taglia le gambe agli avversari: prima sfrutta un clamoroso disimpegno errato di McKenna (ottimo il pressing di Rayan), poi si vede annullare il raddoppio (fallo su Hendry) e infine lo trova di testa prima dell'intervallo. Bruno Guimaraes, autore dell'assist per lo 0-2, si ripete sullo 0-3: a beneficiarne è Matheus Cunha, che chiude i conti al 60'. In campo nel quarto d'ora finale anche Neymar, recuperato dall'infortunio.

Ha maggiori difficoltà il Marocco per avere la meglio su Haiti, nazionale materasso del raggruppamento. Proprio Haiti passa in vantaggio in due occasioni, prima con un'autorete di Bono su cross basso di Adé al 9' e poi con uno strepitoso destro da fuori di Isidor al 43'. Di Hakimi al 39' in mischia, e di Saibari nel recupero del primo tempo servito ancora dall'ex interista, l'1-1 e il 2-2. Con il Marocco che dilaga nel secondo tempo grazie al neo entrato Rahimi: destro del vantaggio sugli sviluppi di un angolo al 78', assist per il poker di Yassine all'89'.

Il Brasile chiude dunque con gli stessi punti del Marocco, ma viene premiato dalla miglior differenza reti (lo scontro diretto è terminato 1-1) ed è primo. Nordafricani secondi, mentre la Scozia resta ferma al terzo posto, con 3 punti, e sarà costretta ad aspettare i risultati delle altre per capire se potrà proseguire la propria avventura ai sedicesimi.

  • PAGELLE SCOZIA-BRASILE

    Il grande protagonista è ancora una volta Vinicius Junior, come contro Haiti: scatenato il campione del Real Madrid, che nel primo tempo firma una doppietta e si vede annullare un'altra rete. Ancora pronto Matheus Cunha, che si tiene stretto il posto da titolare. Rayan sfrutta l'occasione. La difesa rischia poco, Bruno Guimaraes in versione uomo assist.

    SCOZIA (4-2-3-1): Gunn 5.5; Patterson 5 (80' Ralston sv), Hendry 5, McKenna 4.5, Robertson 5 (46' Tierney 6.5); McLean 5.5, Ferguson 5.5; Gannon-Doak 5.5 (80' Christie sv), McTominay 5.5, McGinn 5.5 (90' Curtis sv); Shankland 5 (90' Adams sv). Ct. Clarke

    BRASILE (4-2-3-1): Alisson 6; Danilo 6, Marquinhos 6.5, Gabriel 6.5, Douglas Santos 6.5 (82' Alex Sandro sv); Bruno Guimaraes 7.5, Casemiro 6 (65' Martinelli 6), Paquetà 6.6 (65' Fabinho 6); Rayan 7 (82' Endrick sv), Matheus Cunha 7 (75' Neymar sv), Vinicius 7.5. Ct. Ancelotti

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  • PAGELLE MAROCCO-HAITI

    L'uomo copertina del Marocco è Achraf Hakimi, che trova il primo pareggio e serve a Saibari la palla del 2-2. Non bene Brahim Diaz, impattante El Khannouss. E che ingresso in campo dalla panchina per Rahimi, che sblocca definitivamente la partita e poi pesca pure Yassine per il definitivo poker.

    Dignitoso Haiti, che se la gioca e trova i suoi primi goal al Mondiale. Isidor fa partire una botta clamorosa all'incrocio: 7. Male Jean-Jacques e Bellegarde, così come Experience in difesa.

    MAROCCO (4-2-3-1): Bono 5.5; Hakimi 7.5, Halhal 5.5, Riad 6, Salah-Eddine 5.5 (83' Mazraoui sv); El Aynaoui 6.5 (83' El Mourabet sv), Amrabat 6; Brahim Diaz 5 (dal 70' Ounahi sv), Saibari 7 (dal 70' Rahimi 7.5), El Khannous 7; El Kaabi 5 (dal 70' Yassine 6.5). Ct. Ouahbi

    HAITI (4-4-1-1): Placide 6; Duverne 6.5 (dall'80' Arcus sv), Adé 6, Delcroix 5.5, Experience 5; Casimir 6, Jean-Jacques 5 (dall'80' Simon sv), Bellegarde 5, Providence 5 (dal 67' Nazon 6); Isidor 7 (dal 67' Deedson 6); Joseph 6.5 (dall'83' Pierrot sv). Ct. Migné

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