Solita ottima prova per Yan Diomande (7) nella Costa d'Avorio: l'assist per il goal che stappa la partita è un gran pezzo di bravura per l'esterno del Lipsia. La scena, però, la ruba la doppietta di Pépé (8): due reti storiche, MVP del match. Un po' in ombra l'interista Bonny (5.5), che ha poco spazio e poche chance per colpire.

Nei caraibici, Chong (6.5) è l'uomo che ci prova di più. Room (6) stavolta non può far miracoli ma è incolpevole sui goal.

CURACAO (4-5-1): Room 6; Brenet 5.5, Gaari 5.5 (dal 77' Kataneer sv), Obispo 6, Floranus 6, Fonville 6 (dal 77' Noslin sv); Chong 6.5, Comenencia 5.5 (dal 61' Antonisse 6), L. Bacuna 5.5, J. Bacuna 5.5; Locadia 5. CT: Advocaat 6

COSTA D’AVORIO (4-1-4-1): Y. Fofana 6.5; Doué 6, Kossounou 6.5, O. Diomande 6.5, Operi 6; Kessié 6 (dal 77' Seri sv), Sangaré 6; Pépé 8 (dal 67' Wahi 6), Diallo 6 (dal 46' Inao Oulai 6), Y. Diomande 7 (dal 67' Toure 6); Bonny 5.5 (dal 67' Diakite 6). CT: Faé 7