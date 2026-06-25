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Curacao v Costa d'Avorio & Ecuador v GermanyGetty Images/GOAL
Matteo Occhiuto

Ecuador e Costa d'Avorio fanno la storia: Germania e Curacao ko, entrambe vanno ai sedicesimi

Coppa del Mondo
Ecuador vs Germania
Ecuador
Germania
Curaçao vs Costa d'Avorio
Curaçao
Costa d'Avorio

Nella terza giornata del Gruppo E incredibile impresa dell'Ecuador: Germania ribaltata e qualificazione ai sedicesimi di finale. Avanti anche la Costa d'Avorio: 2-0 al Curacao che saluta la Coppa del Mondo.

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Da una parte tutto da copione, dall'altra un'impresa destinata a entrare nella storia.

Nell'ultima giornata del Gruppo E, la Costa d'Avorio batte 2-0 Curacao e si prende una prima, meritata, qualificazione ai sedicesimi di finale di un Mondiale. Per piegare i caraibici serve una doppietta di Pèpè: una rete per tempo per tre punti che valgono il passaggio del turno.

Nell'altro match del girone, ecco che si consuma una grande rimonta. La firma l'Ecuador del pittoresco CT Sebastián Andrés Beccacece, ai danni della Germania, piegata 2-1. I tedeschi, arrivati al match già certi della qualificazione, vanno avanti con Sanè dopo appena due minuti. L'Ecuador, però, rimonta con Angulo e Gonzalo Plata e si prende i sedicesimi nel lotto delle migliori terze.

Il girone si chiude con questa classifica: Germania 6, Costa d'Avorio 6, Ecuador 4, Curacao 1. Tedeschi avanti come prima classificata, a seguire ivoriani ed ecuadoriani. Saluta il Mondiale la favola Curacao, comunque a testa alta.

  • Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PAGELLE CURACAO-COSTA D’AVORIO 0-2

    Solita ottima prova per Yan Diomande (7) nella Costa d'Avorio: l'assist per il goal che stappa la partita è un gran pezzo di bravura per l'esterno del Lipsia. La scena, però, la ruba la doppietta di Pépé (8): due reti storiche, MVP del match. Un po' in ombra l'interista Bonny (5.5), che ha poco spazio e poche chance per colpire.

    Nei caraibici, Chong (6.5) è l'uomo che ci prova di più. Room (6) stavolta non può far miracoli ma è incolpevole sui goal.

    CURACAO (4-5-1): Room 6; Brenet 5.5, Gaari 5.5 (dal 77' Kataneer sv), Obispo 6, Floranus 6, Fonville 6 (dal 77' Noslin sv); Chong 6.5, Comenencia 5.5 (dal 61' Antonisse 6), L. Bacuna 5.5, J. Bacuna 5.5; Locadia 5. CT: Advocaat 6

    COSTA D’AVORIO (4-1-4-1): Y. Fofana 6.5; Doué 6, Kossounou 6.5, O. Diomande 6.5, Operi 6; Kessié 6 (dal 77' Seri sv), Sangaré 6; Pépé 8 (dal 67' Wahi 6), Diallo 6 (dal 46' Inao Oulai 6), Y. Diomande 7 (dal 67' Toure 6); Bonny 5.5 (dal 67' Diakite 6). CT: Faé 7

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  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    PAGELLE ECUADOR-GERMANIA 2-1

    Nell'Ecuador spiccano gli esterni: benissimo Angulo (7), autore di un goal splendido, quello dell'1-1; ma bene anche il veneziano Yeboah (6.5), che sprinta tanto e mette in costante apprensione sia Raum che Rudiger. L'eroe, però, si chiama Gonzalo Plata (7.5): sua la zampata della vittoria su azione d'angolo.

    Germania che ha in Sanè (7), il proprio miglior giocatore in campo: segna lo 0-1 dopo pochi istanti. Passo indietro per Nmecha (5.5), che aveva impressionato contro la Costa d'Avorio, ma oggi regala una prova leggermente sottotono. Su Neuer (5.5) iniziano a vedersi i segni del tempo, con qualche incertezza di troppo.

    ECUADOR (3-1-4-2): Galindez 6; Ordonez 6.5, Pacho 6.5, Hincapie 6.5 (dal 71' Estupinan 6); Yeboah 6.5 (dall'85' Caicedo J. sv), Franco 6 (dal 64' Preciado), Caicedo 6.5, Vite 6, Angulo 7 (dall'85' Torres sv); Plata 7.5, Valencia 5.5 (dal 64' K. Rodriguez 6.5). CT: Beccacece 8

    GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 5.5; Kimmich 6 (dal 59' Thiaw 5.5), Tah 6, Rudiger 5.5, Raum 5.5; Pavlovic 6.5 (dal 46' Stiller 6), Nmecha 5.5 (dal 64' Beier 5.5); Sané 7, Musiala 5.5, Wirtz 6 (dal 73' Gross 6); Havertz 6 (dal 59' Undav 5.5). CT: Nagelsmann 5.5

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