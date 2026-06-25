Da una parte tutto da copione, dall'altra un'impresa destinata a entrare nella storia.
Nell'ultima giornata del Gruppo E, la Costa d'Avorio batte 2-0 Curacao e si prende una prima, meritata, qualificazione ai sedicesimi di finale di un Mondiale. Per piegare i caraibici serve una doppietta di Pèpè: una rete per tempo per tre punti che valgono il passaggio del turno.
Nell'altro match del girone, ecco che si consuma una grande rimonta. La firma l'Ecuador del pittoresco CT Sebastián Andrés Beccacece, ai danni della Germania, piegata 2-1. I tedeschi, arrivati al match già certi della qualificazione, vanno avanti con Sanè dopo appena due minuti. L'Ecuador, però, rimonta con Angulo e Gonzalo Plata e si prende i sedicesimi nel lotto delle migliori terze.
Il girone si chiude con questa classifica: Germania 6, Costa d'Avorio 6, Ecuador 4, Curacao 1. Tedeschi avanti come prima classificata, a seguire ivoriani ed ecuadoriani. Saluta il Mondiale la favola Curacao, comunque a testa alta.