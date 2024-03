Pafundi fa quello che vuole con l'Italia Under 19: e se fosse la sorpresa di Spalletti per gli Europei?

I tifosi spingono per una nuova convocazione in stile Raspadori dopo le prestazioni di Pafundi con l'Italia Under 19.

Le giocate delle partite contro Repubblica e Scozia hanno portato Pafundi oltre i confini di Italia, dove è nato e cresciuto, e Svizzera, dove milita attualmente in maglia Losanna. Non c'è dubbio: nelle prime due partite di qualificazione ad Euro 2024, quello Under 19, il giovane attaccante di proprietà dell'Udinese è stato il migliore in campo.

Due goal e un assist, fuga palla al piede con l'aura di giocatore imprendibile, tecnica, velocità e precisione. Pafundi ha strappato applausi in ogni dove sul web, tanto che tantissimi utenti stranieri si sono chiesti perchè un talento così non faccia parte dell'italia maggiore di Luciano Spalletti.

Già, perchè? Partiamo dal fatto che Pafundi è stato ceduto in prestito al Losanna per poter giocare con continuità, visto il lungo periodo in panchina all'Udinese. In Svizzera sta cominciando a prendere confidenza con il campionato, tanto che prima delle due partite in Under 19 sono arrivati i primi goal e assist in terra elvetica.