Padova-Lucchese e Catania-Rimini LIVE: le semifinali di Coppa Italia Serie C in diretta

Oggi è il giorno delle semifinali di ritorno della Coppa Italia di Serie C: Padova e Catania cercando la rimonta contro Lucchese e Rimini.

Ci siamo: torna in campo la Coppa Italia di Serie C 2023/2024, con le attese semifinali di ritorno per decidere chi andrà a giocarsi il trofeo.

Il Padova di Torrente, dopo il ko di quattro giorni fa, cerca la rimonta in casa contro la Lucchese di Mazzini: si parte dall'1-0 dell'andata. Stesso risultato tra Rimini e Catania, con i siciliani di Cristiano Lucarelli che cercheranno la rimonta in un Massimino tutto esaurito contro la squadra di Troise.

In questo articolo, in costante aggiornamento, noi di GOAL seguiremo live le due partite per raccontarvi in diretta testuale tutti gli episodi chiave e le azioni salienti.