Padova-Catania, quando si gioca la finale di Coppa Italia Serie C 2023/2024: data, ora e biglietti

Padova e Catania si sono guadagnate l'accesso alla finale della Coppa Italia di Serie C: tutte le informazioni sulla partita d'andata.

Saranno Padova e Catania le protagoniste della doppia finale della Coppa Italia di Serie C. La formazione biancoscudata ha superato la Lucchese in semifinale, mentre gli etnei hanno avuto la meglio sul Rimini.

La coppa verrà assegnata al termine di due partite di andata e ritorno: la prima gara si giocherà in casa del Padova. Per i patavini si tratterebbe del terzo successo nell'albo d'oro, mentre per il Catania sarebbe una prima volta.

Mentre i tre gironi della Serie C si avviano sempre più a esprimere i propri verdetti, tra promozioni dirette in Serie B e playoff, è dunque tempo di capire anche chi succederà al Vicenza nell'albo d'oro della competizione.

E dunque, quando si giocherà la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania? A che ora? Dove si potranno acquistare i biglietti? Tutte le informazioni utili.