Padova-Catania, perché c'è il minuto di silenzio? Raccoglimento dopo il lutto della Fiorentina

Prima della finale d'andata di Coppa Italia Serie C viene osservato un minuto di raccoglimento, come nel resto delle partite dei vari campionati.

L'Italia calcistica piange Giovanni Joe Barone, dirigente della Fiorentina scomparso a 57 anni. Il direttore generale, colpito da un malore, si è spento nella giornata di martedì 19 marzo.

Per questo motivo è stato deciso un minuto di raccoglimento, osservato prima dell’inizio delle gare delle competizioni organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, in programma dalla giornata odierna e fino alla prossima rispettiva giornata di campionato.

Al pari di Vicenza-Fiorenzuola per il campionato di Serie C, si gioca nella serata del 19 marzo anche Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia di Serie C.