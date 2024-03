Padova-Catania LIVE: dove vedere la finale di Coppa Italia Serie C in diretta tv e streaming

Padova e Catania giocano la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C: gli aggiornamenti sulla sfida tra la formazione veneta e quella siciliana.

Padova e Catania si giocano allo stadio Euganeo, nel capoluogo patavino, la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C, dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente la Lucchese e il Rimini.

Il Padova di Vincenzo Torrente va a caccia del terzo successo nella competizione, già vinta nel 1980 e nel 2022. Per il Catania, da poco passato nelle mani di Michele Zeoli al posto di Cristiano Lucarelli, si tratterebbe invece di una prima volta assoluta.

