Padova-Catania in chiaro sulla Rai? Dove vedere la finale d'andata della Coppa Italia Serie C

Padova e Catania si sfidano nel primo atto della Coppa Italia di Serie C: tutte le informazioni su dove sarà trasmessa la gara in tv e streaming.

Padova contro Catania: la finale della Coppa Italia di Serie C mette di fronte i veneti, allenati da Vincenzo Torrente, e i siciliani di Michele Zeoli, che ha appena preso in mano le redini della squadra al posto dell'esonerato Cristiano Lucarelli.

Si tratta in ogni caso del primo atto, ovvero della finale d'andata: la finale di ritorno, che vedrà opposte Catania e Padova allo stadio Massimino della città etnea, si disputerà nella serata di martedì 2 aprile.

Mentre sale l'attesa per la finale, ecco gli aggiornamenti su dove vedere in tv Padova-Catania. Il match sarà trasmesso anche in chiaro dalla Rai o si potrà vedere solo tramite abbonamento su Sky? Tutte le informazioni sulla sfida, anche per quanto riguarda lo streaming.