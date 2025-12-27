Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Udinese v Parma - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Padelli titolare in Udinese-Lazio: da quanto non giocava, l'ultima partita da titolare in Serie A e perché gioca al posto di Sava

Pubblicità

Il programma della diciassettesima giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Lazio al Bluenergy Stadium

Tra i padroni di casa la grande novità si è palesata in porta: il tecnico dei friulani Kosta Runjaic ha scelto di schierare Daniele Padelli e non Razvan Sava al posto dello squalificato Okoye, espulso in occasione della pesante sconfitta contro la Fiorentina.

Ma da quanto l’ex portiere dell’Inter non giocava titolare e perché è stato scelto al posto del compagno di reparto per sostituire l’estremo difensore nigeriano, fermato dal Giudice Sportivo?

  • NOVITÀ PADELLI

    Kosta Runjaic ha optato per un solo cambio nella formazione schierata contro la Lazio rispetto a quella contro la Fiorentina.

    La novità è rappresentata proprio da Daniele Padelli, schierato tra i pali a difesa della porta dell’Udinese.

    Di seguito la formazione ufficiale:

    UDINESE (3-5-2): Padelli; Kabasele, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

    • Pubblicità

  • PERCHÉ GIOCA PADELLI E NON SAVA

    L’allenatore dell’Udinese ha scelto Daniele Padelli e non Razvan Sava per difendere la porta della sua squadra.

    Una scelta puramente tecnica e non condizionata da fattori esterni come infortuni o il mercato alle porte, come ha spiegato il direttore sportivo dei bianconeri friulani a DAZN.

    "Chiaramente Okoye è squalificato, abbiamo grande fiducia in tutti i portieri e anche su Sava: è uno di prospettiva anche per l'Italia. Il mister ha scelto Padelli, ha tanta esperienza ed è un leader dello spogliatoio".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L’ULTIMA PARTITA DI PADELLI IN SERIE A

    L’ultima gara di Serie A in cui Daniele Padelli è sceso in campo è datata 1 marzo 2025, nel match casalingo contro il Parma vinto per 1-0.

    In quell’occasione, l’estremo difensore nato a Lecco nel 1985 si è fatto trovare pronto e ha partecipato al successo della sua squadra, mantenendo la porta inviolata.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • PADELLI ALL’UDINESE

    Per Padelli si tratta della quinta presenza da titolare in Serie A da quando veste la maglia dell’Udinese, ovvero dall’estate 2021. 

    Il portiere classe 1985 ha totalizzato anche due presenze in Coppa Italia nella sua esperienza in bianconero.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Como crest
Como
COM
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Napoli crest
Napoli
NAP
0