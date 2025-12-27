Padelli titolare in Udinese-Lazio: da quanto non giocava, l'ultima partita da titolare in Serie A e perché gioca al posto di Sava

Il programma della diciassettesima giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Lazio al Bluenergy Stadium
Tra i padroni di casa la grande novità si è palesata in porta: il tecnico dei friulani Kosta Runjaic ha scelto di schierare Daniele Padelli e non Razvan Sava al posto dello squalificato Okoye, espulso in occasione della pesante sconfitta contro la Fiorentina.
Ma da quanto l’ex portiere dell’Inter non giocava titolare e perché è stato scelto al posto del compagno di reparto per sostituire l’estremo difensore nigeriano, fermato dal Giudice Sportivo?