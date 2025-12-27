Padelli titolare in Udinese-Lazio: da quanto non giocava, l'ultima partita da titolare in Serie A e perché gioca al posto di Sava

L’allenatore dell’Udinese ha scelto Daniele Padelli e non Razvan Sava per difendere la porta della sua squadra.

Una scelta puramente tecnica e non condizionata da fattori esterni come infortuni o il mercato alle porte, come ha spiegato il direttore sportivo dei bianconeri friulani a DAZN.

"Chiaramente Okoye è squalificato, abbiamo grande fiducia in tutti i portieri e anche su Sava: è uno di prospettiva anche per l'Italia. Il mister ha scelto Padelli, ha tanta esperienza ed è un leader dello spogliatoio".