James Owen, figlio dell'ex bomber e Pallone d'Oro, è affetto dalla sindrome di Stargardt: Prego affinchè trovino una cura".

La famiglia Owen è alle prese con autentico dramma.

A rivelarlo è Michael, l'ex bomber inglese in primis del Liverpool ed oggi commentatore tv per la Premier League, che al 'Daily Mail' ha svelato come il figlio 17enne sia "clinicamente cieco".

James Owen è infatti affetto dalla sindrome di Stargardt, una malattia che colpisce la retina.