L'agente dell'argentino ha incontrato l'Inter nell'hotel che ospita la squadra a Madrid: ballano due milioni di euro.

Prosegue senza intoppi e in un clima di ottimismo la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter.

Un nuovo incontro in tal senso, come riporta 'Sky Sport', è andato in scena a Madrid nell'hotel che ospita la squadra nerazzurra. Poche ore prima della decisiva sfida contro l'Atletico.

L'accordo tra le parti non è ancora stato raggiunto a causa della distanza sull'ingaggio tra richiesta ed offerta.