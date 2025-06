Ottavi Mondiale per Club: gli accoppiamenti, quando si giocano le partite e l'avversaria di Juventus e Inter

Mondiale per Club

Dopo la fase a gironi, il Mondiale per Club proseguirà con la fase a eliminazione diretta: tutto sugli ottavi di finale della competizione.

La fase a gironi, poi la fase a eliminazione diretta: il primo Mondiale per Club allargato si snoda sulla falsariga delle maggiori competizioni per nazionali e di quelle per club, prima del cambio di formato di queste ultime avvenuto nel 2024.

Per quanto riguarda la transizione dalla fase a gironi agli ottavi di finale, in particolare, il meccanismo è molto semplice: le prime due di ogni raggruppamento si qualificano, le altre due vengono eliminate.

Questa è la composizione degli 8 gironi:

GRUPPO A : Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami GRUPPO B : PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders GRUPPO C : Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland

: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland GRUPPO D : Flamengo, Chelsea, ES Tunis, Los Angeles FC

: Flamengo, Chelsea, ES Tunis, Los Angeles FC GRUPPO E : River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds

: River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds GRUPPO F : Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns

: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns GRUPPO G : Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca, Al-Ain

: Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca, Al-Ain GRUPPO H: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, Pachuca

Chi partecipa agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025? Quali sono gli accoppiamenti, tutti determinati dalla posizione finale delle squadre qualificate all'interno del proprio raggruppamento? Il quadro completo.