Ottavi Coppa Italia, supplementari o rigori in caso di parità al 90'? Cosa dice il regolamento

Juventus vs Cagliari

Inter vs Udinese

Roma vs Sampdoria

Atalanta vs Cesena

Fiorentina vs Empoli

AC Milan vs Sassuolo

Bologna vs Monza

Lazio vs SSC Napoli

Le 8 partite degli ottavi di finale di Coppa Italia si giocano in gara unica: ma cosa è previsto in caso di parità di punteggio dopo 90 minuti?

Bologna-Monza, Milan-Sassuolo, Fiorentina-Empoli, Lazio-Napoli, Juventus-Cagliari, Atalanta-Cesena, Roma-Sampdoria e Inter-Udinese: sono queste le otto partite degli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/2025.

Si gioca in gara unica, dunque senza che sia prevista una partita di ritorno: la vincente di ogni sfida approderà direttamente ai quarti di finale, mentre le perdenti verranno eliminate senza la possibilità di proseguire nel proprio percorso.

Di conseguenza, ognuna delle otto partite dovrà avere forzatamente una squadra vincitrice. Il che significa che le gare in questione non si fermeranno al 90' in caso di parità di punteggio.

Ma cosa accadrà al termine del secondo tempo regolamentare in caso di pareggio? Si andrà ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Coppa Italia.