Il 'derby' tra Anguissa e Osimhen è stato vinto dal secondo, autore dell'assist per l'atalantino Lookman: Mazzarri potrà riavere il centrocampista.

Il Camerun di Anguissa saluta la Coppa d'Africa, la Nigeria di Osimhen, Lookman e Chukwueze vola ai quarti di finale. Il big match degli ottavi, di scena in Costa d'Avorio il 27 gennaio, ha avuto il proprio responso: i biancoverdi avanzano e sfideranno l'Angola di Luvumbo per conquistare la semifinale e la possibilità di continuare a sognare la conquista del trofeo.

Proprio la coppia italiana Osimhen-Lookman ha costruito l'azione del goal che vale i quarti di finale. L'attaccante del Napoli ha sfruttato un brutto errore difensivo del Camerun rubando palla e servendo l'atalantino, riuscendo in un modo o nell'altro a battere Ondoa per 1-0. Per il giocatore di Gasperini anche la doppietta nella ripresa, utile a chiudere definitivamente la gara.

La Nigeria, tra le favorite per la vittoria finale, prosegue il proprio cammino, lasciando tre allenatori di Serie A orfani dei propri giocatori per un altro turno di campionato. Eliminato invece Anguissa, che tornerà a Napoli per proseguire la stagione in maglia azzurra.