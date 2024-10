Osimhen pazzesco: il goal in rovesciata è straordinario, stadio in piedi per lui

Victor Osimhen ha segnato sul campo dell’Antalyaspor uno dei goal più belli della sua carriera: scatta la standing ovation.

Un problema muscolare lo aveva costretto ai box e a saltare l’ultima sfida prima della sosta con l’Alanyaspor, Victor Osimhen però non solo ha dimostrato che l’infortunio non la lasciato strascichi, ma ha anche trovato il modo migliore in assoluto per festeggiare il suo ritorno in campo.

L’attaccante nigeriano infatti è tornato in azione nel corso di Antalyaspor-Galatasaray e, sebbene Okan Buruk lo abbia gettato nella mischia solo nelle fasi finali del match, i pochi minuti a disposizione gli sono bastati per mettere a segno uno dei goal più belli degli ultimi tempi.

Osimhen infatti si è esibito in una straordinaria rovesciata che da sola è valsa il prezzo del biglietto.