Un'altra occasione persa per Osimhen in Coppa d'Africa: l'attaccante autodistruttivo riuscirà mai a esprimere tutto il suo potenziale?

Nell'estate del 2023, Victor Osimhen era l'attaccante più richiesto nel mondo del calcio. Aveva appena guidato il Napoli alla conquista del suo primo scudetto in 33 anni, segnando 26 goal in 32 partite e diventando il primo giocatore africano a finire capocannoniere della Serie A, e praticamente tutti i club d'élite d'Europa bussavano alla sua porta. Per un ventiquattrenne dotato di talento e grinta, sembrava l'inizio di qualcosa di davvero speciale.

Tuttavia, se facciamo un salto in avanti fino ai giorni nostri, il quadro non appare affatto così roseo. 

Osimhen ha lasciato lo stadio Diego Armando Maradona solo un anno dopo, non perché avesse superato il Napoli, ma perché il rapporto tra il giocatore e il club si era incrinato in modo irreparabile.

Non ha avuto altra scelta che fare un passo indietro, trasferendosi al Galatasaray con un contratto iniziale di prestito che è diventato definitivo la scorsa estate. Osimhen ha continuato a segnare goal in Turchia e ha aggiunto un altro titolo di campionato alla sua collezione, ma la Super Lig non è paragonabile a nessuna delle cinque principali leghe europee.

L'incredibile potenziale mostrato da Osimhen in Italia è andato in gran parte sprecato, e non solo a livello di club. È stato il volto di una generazione d'oro per la Nigeria, insieme ad Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey e Wilfred Ndidi, tra gli altri nomi di spicco di una squadra formidabile, ma non è riuscito a portare il suo Paese a un successo tangibile.

L'ultima delusione delle Super Aquile è arrivata nelle semifinali della Coppa d'Africa 2025, quando sono state eliminate dal Marocco, paese ospitante, in una semifinale estenuante. La vera grandezza continua a sfuggire a Osimhen, e lui non può prendersela con nessuno se non con se stesso.

    Un'epoca infelice per la Nigeria

    La Nigeria ha vissuto solo momenti difficili dopo l'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali del 2018. Non è riuscita a raggiungere la finale né nella Coppa d'Africa del 2019 né in quella del 2021, prima di perdere la qualificazione ai Mondiali del 2022, soccombendo per i goal in trasferta al Ghana negli spareggi CAF.

    Molti prevedevano una rivincita alla Coppa d'Africa 2023 in Costa d'Avorio (rinviata a gennaio 2024 a causa delle condizioni meteorologiche), con Osimhen al culmine della sua carriera, ma il giocatore non è riuscito a soddisfare le aspettative. La Nigeria ha raggiunto la finale, ma Osimhen ha segnato solo una volta su 24 tiri durante il torneo, risultando particolarmente inefficace nella sconfitta per 2-1 della sua squadra contro i padroni di casa nella partita decisiva.

    Le Super Aquile hanno poi completamente fallito la campagna di qualificazione ai Mondiali del 2026, raccogliendo solo tre punti nelle prime quattro partite, pareggiando con Lesotho e Zimbabwe e perdendo contro il Benin. I risultati sono migliorati dopo l'arrivo di Eric Chelle come allenatore nel gennaio 2025, ma la Nigeria si era lasciata alle spalle una montagna troppo alta da scalare e ha finito per classificarsi seconda nel proprio girone dietro al Sudafrica, risultato sufficiente solo per accedere agli spareggi.

    La vittoria per 4-1 ai tempi supplementari contro il Gabon in semifinale ha risollevato momentaneamente il morale, fino a quando la Repubblica Democratica del Congo, grande sfavorita, ha eliminato la squadra di Chelle ai rigori in finale. Per la Nigeria è stato un disastro non riuscire nemmeno a raggiungere la finale delle qualificazioni intercontinentali, che si giocherà a marzo, soprattutto dopo che la FIFA ha aumentato il numero delle squadre partecipanti ai Mondiali da 32 a 48.

    "Non permetterò a nessuno di infangare il mio nome"

    Per correttezza nei confronti di Osimhen, va detto che dal punto di vista calcistico ha fatto tutto il possibile per portare il suo Paese in Nord America. L'attaccante del Galatasaray ha segnato otto gol in sette partite di qualificazione, tra cui una doppietta contro il Gabon. Se non avesse saltato le partite di andata e ritorno contro il Sudafrica e la sconfitta contro il Benin a causa di infortuni, o se non fosse uscito zoppicando all'intervallo contro la Repubblica Democratica del Congo, le cose sarebbero potute andare diversamente per la Nigeria.

    Tuttavia, è stato anche al centro di una vicenda secondaria che ha distratto inopportunamente la squadra dai suoi sforzi. Dopo la sorprendente sconfitta contro il Benin, diversi media locali hanno suggerito che l'allora allenatore della Nigeria Finidi George avesse affermato che Osimhen avrebbe potuto rendersi disponibile per giocare.

    Osimhen non ha preso bene queste notizie, scrivendo in un furioso sfogo su Instagram: "Tutti sanno che gioco con il cuore, sia che si tratti della mia squadra di club che della nazionale. Non permetterò a nessuno di mancarmi di rispetto. Non permetterò queste sciocchezze. Non permetterò a nessuno di infangare il mio nome. Non mi interessa se ciò che ha detto Finidi è vero o falso. Ma condividerò il video, la foto e lo screenshot della mia conversazione con Finidi sulla mia storia [Instagram] perché alcuni di voi credono che io permetta che mi manchino di rispetto perché gioco a calcio.

    "Ora ho perso il rispetto per quell'uomo. Ho parlato con lui Finidi chiedendogli di poter partecipare al ritiro delle Super Eagles per stare con i miei compagni di squadra, ma lui mi ha detto di non disturbare e di restare con la mia famiglia. Ho un video della conversazione".

    Poche ore dopo quella notizia bomba, è stato riferito che George si era dimesso, anche se in seguito è stato rivelato che la decisione era dovuta al fatto che la Federcalcio nigeriana (NFF) aveva intenzione di nominare un consulente tecnico straniero che avrebbe lavorato al suo fianco senza prima parlargli.

    "Guerra" con Lookman

    È stato Osimhen a mancare di rispetto, non George. Avrebbe dovuto tenere per sé le sue lamentele e astenersi dal reagire al clamore dei social media senza conoscere tutti i fatti.

    "È davvero un peccato che sia andato in diretta e abbia detto quelle cose" ha dichiarato George alla stazione radio Nigeria Info. "Gli ho mandato un messaggio. Da quel momento, non ho più avuto sue notizie; non si è scusato".

    È stato un brutto episodio che ha sollevato seri interrogativi sulla disciplina di Osimhen e ha in parte spiegato perché Chelle abbia deciso di preferirgli Ndidi quando ha nominato il nuovo capitano della Nigeria dopo il ritiro di William Troost-Ekong dal calcio internazionale a dicembre. Detto questo, Osimhen ha almeno accettato una parte della responsabilità per l'ultima debacle della nazionale nelle qualificazioni, lanciando un appassionato grido di battaglia in vista della Coppa d'Africa 2025.

    "Questa Coppa d'Africa è un'opportunità per noi per cercare di rimediare ai nostri errori, per cercare di far credere ai tifosi delle Super Aquile in tutto il mondo che possiamo dare molto di più" ha detto. "Siamo davvero dispiaciuti, dobbiamo cogliere l'occasione per dire che ci dispiace molto non aver ottenuto il biglietto per i Mondiali. Ora andiamo in guerra".

    Quella passione era evidente nelle tre vittorie della Nigeria nella fase a gironi contro Tanzania, Tunisia e Uganda, e nella goleada per 4-0 contro il Mozambico negli ottavi di finale, con Osimhen che ha contribuito con quattro gol. Ma i suoi sforzi nell'ultimo terzo di campo sono stati oscurati quando è entrato in "guerra" con uno dei suoi compagni di squadra. 

    Con le Super Aquile in vantaggio per 3-0 e Osimhen alla ricerca della tripletta a 30 minuti dalla fine contro il Mozambico, ha affrontato Lookman, accusando apparentemente la stella dell'Atalanta di non passargli intenzionalmente la palla.

    In effetti, Lookman ha sprecato due buone occasioni cercando la gloria da solo invece di cercare Osimhen, ma aveva anche preparato il suo primo goal. La reazione di Osimhen è stata completamente esagerata e non è finita dopo il loro alterco in campo; ha chiesto di essere sostituito al 68° minuto e dopo il fischio finale è stato visto precipitarsi nel tunnel.

    "Ha superato il limite"

    Le azioni di Osimhen hanno suscitato molte critiche, anche da parte della leggenda della Nigeria e del Chelsea Jon Obi Mikel. Quest'ultimo non ha contestato la rabbia di Osimhen nei confronti di Lookman, affermando che "bisogna dimostrare di voler lottare in campo", ma si è detto preoccupato per l'atteggiamento del suo connazionale dopo l'incidente.

    "Quello che non mi è piaciuto della situazione è stato il dopo. Ha smesso di giocare, ha smesso di impegnarsi, ha smesso di correre" ha detto Mikel nel suo podcast Obi One. "Ci ripenserà e dirà che forse ha superato il limite. Il momento in cui è andato direttamente negli spogliatoi. Si tratta sempre della squadra, si tratta sempre del Paese. Nessuno è più grande di un club o di un Paese. Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu, io, siamo tutti arrivati e poi ce ne siamo andati, ma la nazionale è ancora lì".

    Quegli eroi della Nigeria rimarranno al di sopra di Osimhen agli occhi dei tifosi se lui non imparerà a controllare le sue emozioni, anche se sarebbe utile avere uno staff tecnico pronto a rimproverarlo. Chelle ha perso questa opportunità, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano come avrebbe gestito Osimhen: "Quello che è successo rimarrà all'interno del gruppo".

    Anche la NFF è intervenuta per smentire le voci secondo cui Osimhen avrebbe lasciato il ritiro, e Lookman è subito corso in sua difesa. "La squadra ha vinto 4-0. Vic è il nostro numero uno. Lo sanno tutti", ha detto ai giornalisti. "È un attaccante di alto livello e un giocatore di alto livello. Tutto il resto non è importante".

    Osimhen non ha subito alcuna conseguenza per il suo sfogo, che è stato presto dimenticato. Ha mantenuto il suo posto nella formazione titolare di Chelle per i quarti di finale contro l'Algeria e ha segnato il primo gol di testa, prima di servire Akor Adams per chiudere la partita con una comoda vittoria per 2-0.

    Non riuscire a mettere in pratica ciò che si predica

    Il goal di Osimhen contro l'Algeria lo ha portato a soli due reti dal record di tutti i tempi della Nigeria detenuto dal compianto Rashidi Yekini (37).

    "Non importa se eguaglierò il record o lo supererò. Questo non toglie nulla a Yekini, che rimane il più grande attaccante che il Paese abbia mai prodotto" ha detto Osimhen riguardo alla possibilità di entrare nella storia prima della fine del torneo. "Sto solo cercando di fare del mio meglio. Voglio solo vincere qualcosa di importante per il mio Paese e, con l'aiuto dei miei compagni di squadra, sono sulla buona strada".

    Ha poi aggiunto, parlando del suo miglioramento in AFCON: "Come giocatore e come uomo sono cresciuto molto perché nel tempo libero ho sempre rivisto gli errori che ho commesso e ho cercato di capire come migliorare. Penso di essere migliorato molto, sia come giocatore che come uomo. Ora ho molta fiducia nel mio modo di giocare con l'aiuto dei miei compagni di squadra e per me non si tratta di goal o assist, ma di vincere qualcosa con questa squadra".

    Era difficile prendere sul serio quelle dichiarazioni, vista la condotta di Osimhen nella partita contro il Mozambico, ma un'altra prestazione stellare nella semifinale contro il Marocco lo avrebbe portato sull'orlo dello status di leggenda. Purtroppo, è scomparso proprio quando il suo Paese aveva più bisogno di lui.

    Il Marocco ha battuto meritatamente la Nigeria ai rigori dopo aver pareggiato 0-0 nei 120 minuti di gioco. Le Super Aquile sono state fortunate a rimanere in partita così a lungo, dato che hanno totalizzato solo due tiri contro i 15 del Marocco, e Osimhen è stato terribile. Ha toccato la palla solo 27 volte, l'ha persa in 11 occasioni, ha vinto solo uno dei suoi sette duelli a terra e non è mai riuscito a mettere in difficoltà il portiere del Marocco Yassine Bounou.

    Il futuro non sembra roseo

    Quando Chelle ha sostituito Osimhen con Paul Onuachu a soli due minuti dalla fine dei tempi supplementari, molti hanno alzato le sopracciglia, ma l'allenatore ha poi spiegato che l'attaccante nigeriano aveva subito un "piccolo" infortunio alla caviglia. Questo però non lo scusa.

    Osimhen supererà senza dubbio il record di Yekini, forse già sabato nella finale per il terzo posto contro l'Egitto, ma saranno i trofei a definire la sua eredità. Ci saranno altre occasioni alla Coppa d'Africa, ma lui è uno degli 11 giocatori attuali che avranno più di 30 anni quando arriveranno i Mondiali del 2030, ammesso che la Nigeria si qualifichi.

    Si tratta di una squadra che sta invecchiando e che potrebbe aver già superato il suo apice, e lo stesso potrebbe valere anche per Osimhen dal punto di vista individuale. Nonostante le sue affermazioni contrarie, non è un giocatore migliore rispetto all'ultima Coppa d'Africa, né è più maturo.

    Come abbiamo visto nelle ultime due settimane, Osimhen ha la capacità di premere il pulsante di autodistruzione in qualsiasi momento. Il 27enne non ha ancora imparato a dare l'esempio, il che probabilmente continuerà a costare caro alla Nigeria e gli impedirà di riconquistare il riconoscimento a livello mondiale sulla scena calcistica.

    Elimina l'irritabilità

    Durante l'estate Osimhen è stato accostato a Manchester United, Chelsea e Liverpool, ma secondo The Athletic alcuni club della Premier League hanno deciso di non puntare sull'attaccante "a causa dei dubbi sul suo carattere". Questi dubbi potrebbero essere stati alimentati dall'ex allenatore del Fenerbahçe José Mourinho, che ha dichiarato: "Non mi piace il suo comportamento" e ha accusato Osimhen di "simulare troppo", basandosi sulla sua esperienza passata contro il Napoli quando era alla guida della Roma.

    Verso la fine del calciomercato, Osimhen ha collezionato un'altra macchia quando è stato visto litigare con il compagno di squadra del Galatasaray Yunus Akgün per non avergli passato la palla in una partita di Super Lig contro il Kayserispor. È un giocatore irascibile che troppo spesso si lascia sopraffare dalla rabbia.

    Non è stato certo l'unico responsabile di come sono andate le cose al Napoli, essendo stato vittima di un vile episodio di razzismo da parte dell'account social del club che ha innescato la frattura iniziale, ma ha anche fatto notizia per aver attaccato l'ex allenatore Rudi Garcia per averlo sostituito. Nel luglio 2024, l'ex nazionale nigeriano Taiwo Oloyede è arrivato addirittura a dire che Osimhen "non è stato educato bene" in un'intervista a Sportsboom, prima di affermare che "gli mancano anche dei buoni consiglieri che lo mettano sulla strada giusta".

    Anche la forma fisica di Osimhen è stata a lungo motivo di preoccupazione: gioca con una maschera protettiva da quando si è fratturato il cranio e lo zigomo in uno scontro con l'Inter nel 2021 ed è molto soggetto a infortuni muscolari. Di conseguenza, solo la squadra saudita Al-Hilal e il Galatasaray erano disposti a soddisfare sia le sue richieste salariali che il prezzo richiesto dal Napoli di 75 milioni di euro (65 milioni di sterline/87 milioni di dollari), e lui ha optato per quest'ultimo.

    È stata una scelta intelligente che dimostra che Osimhen è ancora ambizioso. Se manterrà la sua forma prolifica con il Galatasaray, sia nella Super Lig che in Champions League, continuerà a essere una proposta allettante. Ma il calciatore africano dell'anno 2023 dovrà mettere da parte la sua petulanza per avere un'altra possibilità di successo e conquistare finalmente un posto nella Hall of Fame della Nigeria.

