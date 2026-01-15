Un'altra occasione persa per Osimhen in Coppa d'Africa: l'attaccante autodistruttivo riuscirà mai a esprimere tutto il suo potenziale?

Tuttavia, se facciamo un salto in avanti fino ai giorni nostri, il quadro non appare affatto così roseo.

Osimhen ha lasciato lo stadio Diego Armando Maradona solo un anno dopo, non perché avesse superato il Napoli, ma perché il rapporto tra il giocatore e il club si era incrinato in modo irreparabile.

Non ha avuto altra scelta che fare un passo indietro, trasferendosi al Galatasaray con un contratto iniziale di prestito che è diventato definitivo la scorsa estate. Osimhen ha continuato a segnare goal in Turchia e ha aggiunto un altro titolo di campionato alla sua collezione, ma la Super Lig non è paragonabile a nessuna delle cinque principali leghe europee.

L'incredibile potenziale mostrato da Osimhen in Italia è andato in gran parte sprecato, e non solo a livello di club. È stato il volto di una generazione d'oro per la Nigeria, insieme ad Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey e Wilfred Ndidi, tra gli altri nomi di spicco di una squadra formidabile, ma non è riuscito a portare il suo Paese a un successo tangibile.

L'ultima delusione delle Super Aquile è arrivata nelle semifinali della Coppa d'Africa 2025, quando sono state eliminate dal Marocco, paese ospitante, in una semifinale estenuante. La vera grandezza continua a sfuggire a Osimhen, e lui non può prendersela con nessuno se non con se stesso.