Napoli in crisi, stelle agli opposti: Osimhen torna ed offusca Kvaratskhelia

Il ritorno di Osimhen dalla Coppa d'Africa ha prodotto 2 goal tra Barça e Cagliari, contro cui Kvara ha deluso venendo sostituito da Calzona.

Lungo il viaggio all'interno della crisi del Napoli, tra blackout mentali, un gioco che latita e risultati scadenti si registrano anche gli stati d'animo opposti di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Se il ritorno del nigeriano dalla Coppa d'Africa ha prodotto due goal in altrettante partite, contro Barcellona e Cagliari la stella del georgiano è apparsa sbiadita: non a caso, la gestione Calzona è stata inaugurata da una sua doppia sostituzione.

Utopico un po' come tutta la stagione disastrosa vissuta dagli azzurri, che in estate - a meno di cataclismi - saluteranno Osimhen e che invece nel momento più buio stanno rivedendo lampi di luce in zona goal proprio grazie al bomber catalizzatore di tormentoni.

Il rientro a Napoli di Victor ha offuscato Kvaratskhelia, che con Barça e sardi - anzichè giovare del ritrovato tandem pesante - ha deluso.