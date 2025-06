Osimhen tra Arabia Saudita e la permanenza in Europa: potrebbe già giocare il Mondiale per Club con l'Al-Hilal

Victor Osimhen deve prendere una decisione sul suo futuro: l'Al-Hilal spinge per convincerlo, la Juve si defila.

Sono giorni decisivi per Victor Osimhen che dovrà capire quale sarà la sua prossima destinazione dopo la stagione in prestito al Galatasaray. Il club turco lo vorrebbe ancora con sè ma non sarà facile.

Sul centravanti nigeriano ci sono da tempo le sirene arabe con l'Al-Hilal pronto a fare follie per averlo e non avrebbe problemi a pagare la clausola rescissoria.

Sicuramente non resterà al Napoli anche se c'era anche la possibilità che ripartisse dalla Serie A ed in particolare dalla Juventus, che nelle scorse settimane si era mossa per lui.

Di seguito le ultime sul futuro di Osimhen.