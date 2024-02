Osimhen non si allena in vista di Cagliari-Napoli, giocherà? Stop personalizzato in vista della partita in Sardegna

L'attaccante nigeriano ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato giovedì.

Victor Osimhen ha saltato l'allenamento in gruppo in vista di Cagliari-Napoli. Reduce dal goal contro il Barcellona in Champions League, arrivato alla prima partita post Coppa d'Africa, l'attaccante nigeriano ha infatti svolto differenziato in palestra per una leggera febbre accusata nella giornata di giovedì 22 febbraio.

A due giorni dall'incontro in Sardegna, il primo di mister Francesco Calzona in campionato, Osimhen si ferma, anche se solamente per un leggero stato influenzale.

La sua presenza contro il Cagliari non è per ora a rischio, ma bisognerà capire se l'ex Lille si allenerà in gruppo sabato, alla vigilia della fondamentale partita per un Napoli che continua a perdere posizioni sul quarto posto.