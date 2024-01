La Nigeria vola, brutte notizie per Mazzarri: Osimhen dovrà stare ancora lontano da Napoli

Qualificazione agli ottavi per la Nigeria di Osimhen, che non potrà tornare a Napoli per la prossima partita. Stesso discorso per Lookman e Chukwueze.

Victor Osimhen giocherà gli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Missione compiuta per la Nigeria, che ha superato senza problemi il gruppo A del torneo attualmente in corso in Costa d'Avorio. Strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta, la formazione biancoverde potrà lottare per il titolo.

Un'ottima notizia per i tifosi della Nigeria, meno per i tifosi delle squadre da cui arrivano i suoi campioni. Basti pensare ai fans del Napoli, che dovranno fare a meno di Osimhen almeno per una partita, ovvero quella del 22esimo turno di Serie A contro la Lazio.

Assente da diverse partite, di Serie A e Supercoppa Italiana, Osimhen non potrà essere a disposizione di Mazzarri neanche per il primo incontro di campionato post torneo in Arabia Saudita.