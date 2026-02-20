Goal.com
Osimhen GalatasarayGetty
Vittorio Rotondaro

Osimhen a rischio per Juventus-Galatasaray? Non convocato in campionato per un problema al ginocchio

Okan Buruk ha escluso Victor Osimhen dall'elenco dei convocati per Konyaspor-Galatasaray: le condizioni a pochi giorni dal ritorno del playoff contro la Juventus.

A Istanbul non è riuscito a timbrare il cartellino, mancanza che non ha affatto inciso sulla grande vittoria del Galatasaray: Victor Osimhen a secco nel 5-2 rifilato dai giallorossi alla Juventus nell'andata del playoff di Champions League, autore comunque degli assist per le ultime due reti di Lang e Boey.

Prima della sfida di ritorno, prevista per mercoledì sera all'Allianz Stadium di Torino, il Galatasaray sarà impegnato in Super Lig per fare visita al Konyaspor, squadra in lotta per non retrocedere in seconda divisione.

Trasferta a cui Osimhen non prenderà parte, essendo stato escluso dai convocati di Okan Buruk.

  • OSIMHEN NON CONVOCATO

    Okan Buruk ha convocato 22 giocatori per il prossimo match di campionato: tra questi non c'è Osimhen, che farà il tifo per i compagni dalla tv.

    Questo l'elenco completo: Cakir, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Icardi, Sané, Akgun, Sen, Elmali, Guvenc, Gundogan, Asprilla, Ayhan, Toirreira, Bardakci, Baris Yilmaz, Nhaga, Lang, Singo, Boey e Lemina.

  • PERCHÉ OSIMHEN NON È STATO CONVOCATO

    Il motivo della mancata convocazione di Osimhen per Konyaspor-Galatasaray è da ascrivere a un problema di natura fisica.

    Nello specifico a un fastidio al ginocchio, come specificato dal club di Istanbul nel post pubblicato su 'X' per comunicare la lista dei giocatori disponibili.

  • OSIMHEN A RISCHIO PER JUVENTUS-GALATASARAY?

    Al netto di questo forfait, Osimhen non è da considerare a rischio per la successiva sfida europea che vedrà il Galatasaray fare visita alla Juventus nel secondo round del playoff intermedio.

    "Victor Osimhen - si legge sul post 'X' -, che accusa dolore al ginocchio destro, non è stato inserito nella squadra per la partita contro il T. Konyaspor a scopo precauzionale".

    Pura cautela insomma, al fine di preservarlo per l'importante appuntamento di mercoledì sera: a cui il nigeriano - a meno di colpi di scena - prenderà regolarmente parte.

