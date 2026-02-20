Osimhen a rischio per Juventus-Galatasaray? Non convocato in campionato per un problema al ginocchio

A Istanbul non è riuscito a timbrare il cartellino, mancanza che non ha affatto inciso sulla grande vittoria del Galatasaray: Victor Osimhen a secco nel 5-2 rifilato dai giallorossi alla Juventus nell'andata del playoff di Champions League, autore comunque degli assist per le ultime due reti di Lang e Boey.

Prima della sfida di ritorno, prevista per mercoledì sera all'Allianz Stadium di Torino, il Galatasaray sarà impegnato in Super Lig per fare visita al Konyaspor, squadra in lotta per non retrocedere in seconda divisione.

Trasferta a cui Osimhen non prenderà parte, essendo stato escluso dai convocati di Okan Buruk.