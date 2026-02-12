Non è soltanto una questione di numeri, ma di continuità e brillantezza. Orsolini fatica a trovare la giocata decisiva dalla sua mattonella, quella zona di campo da cui lo scorso anno aveva costruito gran parte delle fortune offensive rossoblù.

Il problema nel giocare ogni tre giorni è stato evidenziato anche dall’allenatore Vincenzo Italiano.

In conferenza stampa, il tecnico ha dichiarato: “Come lo sto vedendo Orsolini in allenamento? Per me l'unica cosa rispetto al passato è che non sta mai trovando la giocata decisiva dalla sua mattonella che lo scorso anno ci ha regalato tante soddisfazioni. Non sta trovando velenosità con il suo mancino, ma dobbiamo metterlo nelle condizioni di non abbattersi e metterlo in carreggiata. Io sono convinto che ritroverà concretezza, ma se continuiamo a mostrare segnali di crescita potremmo mettere in condizione Orsolini, Bernardeschi e anche Rowe, che oggi non poteva essere della partita perché ha speso moltissimo domenica con il Parma ed era cotto".