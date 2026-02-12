Il volto della crisi del Bologna coincide con quello del suo capitano. Riccardo Orsolini, protagonista assoluto nella prima parte di stagione, ha visto crollare numeri e incisività fino a toccare il minimo nel 2026: soltanto due goal nel nuovo anno solare e un’influenza sempre più marginale nelle partite decisive.
Il suo percorso, da trascinatore a uomo in difficoltà, racconta meglio di ogni analisi tecnica il momento che attraversa la squadra rossoblù.
E in vista dei playoff Mondiali, le prestazioni e il rendimento di Riccardo Orsolini rimettono in discussione anche la convocazione con la Nazionale di Gattuso, in quello che sarà un momento cruciale per il presente e per il futuro dell’Italia.