Orsolini sempre più leader: decisivo anche quando entra dalla panchina

Bologna vs Inter

L'esterno rossoblù è l'uomo in più della squadra di Italiano nel 2025: con il goal contro l'Inter manda anche un segnale a Spalletti.

Sempre, incontrovertibilmente, Riccardo Orsolini. Una sentenza, il calciatore che forse più di tutti incarna lo spirito che pervade il Bologna, operaio nell'animo ma nobile nelle intenzioni.

Anche contro l'Inter, l'esterno classe 1997, è risultato decisivo con un goal da copertina di album Panini, regalando ai rossoblù l'ennesima vittoria di un altro campionato straordinario.

E pensare che Vincenzo Italiano non lo aveva tenuto in considerazione per una maglia da titolare.