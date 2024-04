Orsolini, è il suo momento: goal fantastico in Bologna-Salernitana e assist con l'Italia, pronto a Champions ed Europei

Di nuovo in doppia cifra, Orsolini ha riguadagnato la Nazionale e punta a vivere la miglior primavera della sua carriera.

Difficile proclamare oggettivamente la miglior storia, personale, del Bologna 2023/2024. Certo, Zirkzee è stato il sorprendente trascinatore, ma sono tanti i giocatori plasmati da Thiago Motta capaci di costruire un sogno, non ancora raggiunto, che si chiama Champions League.

Mai nell moderna competizione europea, se non nella vecchia Coppa dei Campioni, il Bologna lotta giornata dopo giornata per assicursari un posto nella Champions 2024/2025, avvicinando la Juventus in classifica dopo il successo contro la Salernitana.

Un successo targato Riccardo Orsolini, uno di quei giocatori che stanno vivendo la miglior annata della carriera. Il goal che ha sbloccato la gara contro la Salernitana è stato fantastico, importante per cominciare al meglio aprile; dopo aver chiuso alla grande anche l'ultimo mese.