Sofia Cantore ItalyGetty
Orlandi analizza la crescita del calcio femminile Calciomercato.com: "Basta fare promesse, ora bisogna prendersi responsabilità"

Il fondatore e CEO dell'agenzia Assist Women: "C'è un nuovo approccio, il 2026 sarà l'anno della trasformazione".

Ci siamo, manca poco. Il countdown per la fine dell'anno sta per scadere, all'orizzonte c'è un 2026 che aspetta solo di aprire il sipario. Prima di lasciarci alle spalle quest'anno, è arrivato il momento di fare qualche bilancio: cos'ha funzionato e cosa no, traguardi raggiunti e nuovi obiettivi da fissare per i prossimi 12 mesi. 

Il 2025, per il calcio femminile, è stato l'anno dello switch. Mentale, soprattutto: un cambio di passo dribblando pregiudizi e malelingue, uno scatto verso la porta prima di segnare il gol più importante. 

Ne è convinto Alessandro Orlandi, fondatore e CEO di Assist Women, una delle migliori agenzie a livello internazionale che prima di altri aveva capito il potenziale del calcio femminile e che negli ultimi anni ha portato almeno una calciatrice in ogni campionato top in Europa. Nella nostra intervista Orlandi ha analizzato lo sviluppo e la crescita del movimento.

  • TRE COSE DEL 2025 CHE IL CALCIO FEMMINILE ITALIANO SI DOVRÀ RICORDARE

    "Sarà ricordato sicuramente come l'anno del cambio di passo mentale. Prima ancora dei risultati, è cambiato l'approccio: finalmente c'è più consapevolezza, più professionalità, e più responsabilità, sia individuale che collettiva. Il movimento ha iniziato a comportarsi come ciò che vuole diventare nel futuro. Il secondo aspetto da tenere in eredità è la crescita della calciatrice come professionista sempre più completa. Non solo la singola prestazione in campo, ma la cura del percorso, del proprio corpo, della carriera e dell'identità che rappresenta. Nel 2025 abbiamo visto sempre più atlete pensare in modo lungimirante, è lì che nasce la vera differenza. Un altro aspetto da sottolineare è l'internazionalizzazione come necessità, non come eccezione. Il confronto con l'estero non deve più essere un premio, ma una fase naturale del percorso di ogni ragazza. Questo ha alzato gli standard, le ambizioni e la velocità di crescita all'interno del sistema".

