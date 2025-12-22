Orlandi analizza la crescita del calcio femminile Calciomercato.com: "Basta fare promesse, ora bisogna prendersi responsabilità"

Ci siamo, manca poco. Il countdown per la fine dell'anno sta per scadere, all'orizzonte c'è un 2026 che aspetta solo di aprire il sipario. Prima di lasciarci alle spalle quest'anno, è arrivato il momento di fare qualche bilancio: cos'ha funzionato e cosa no, traguardi raggiunti e nuovi obiettivi da fissare per i prossimi 12 mesi.

Il 2025, per il calcio femminile, è stato l'anno dello switch. Mentale, soprattutto: un cambio di passo dribblando pregiudizi e malelingue, uno scatto verso la porta prima di segnare il gol più importante.

Ne è convinto Alessandro Orlandi, fondatore e CEO di Assist Women, una delle migliori agenzie a livello internazionale che prima di altri aveva capito il potenziale del calcio femminile e che negli ultimi anni ha portato almeno una calciatrice in ogni campionato top in Europa. Nella nostra intervista Orlandi ha analizzato lo sviluppo e la crescita del movimento.