Oristanio a Calciomercato.com: "Calhanoglu e Lautaro Martinez i più forti, mi ispiro a Dybala"

Il mancino si racconta, tra la scelta di giocare nel Venezia, il Cagliari e i modelli: "Ammiro Dybala, ha qualità fenomenali".

Anche Gaetano Oristanio ha dato una bella mano al Venezia, che con quattro punti nelle ultime due partite pare finalmente aver trovato il modo di risalire dal fondo classifica. Il tutto a pochi giorni dalla notte contro l'Inter, gara che per lui rappresenta qualcosa di speciale.

L'esperienza in Veneto segue a ruota quella contro il Cagliari, la sua prima in Serie A dopo la scelta di emigrare in Olanda per giocare con il Volendam. Esperienza formativa pure quella, con tanto di esordio nella massima serie.

Di questo, ma non solo, ha parlato Oristanio in un'intervista a Calciomercato.com, chiacchierata nella quale ha confessato la propria ammirazione per un altro mancino del nostro campionato: Paulo Dybala.