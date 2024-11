Oristanio a Calciomercato.com: "L'Inter mi ha cresciuto, perché ho scelto di andare in Olanda"

Inter vs Venezia

Il trequartista del Venezia, portato a Milano giovanissimo dai nerazzurri, ricorda: "Che intensità gli allenamenti con Conte, mai vista prima".

Inter-Venezia è la partita di Gaetano Oristanio. Oggi uomo chiave di una squadra che cerca di risollevarsi dai bassifondi della classifica, e che col 3-2 all'Udinese ha posto un primo tassello all'operazione rimonta, ma ieri gioiello delle giovanili nerazzurre.

Il legame si è formalmente spezzato in estate, quando Oristanio, dopo le esperienze in prestito al Volendam e al Cagliari, è stato ceduto al Venezia a titolo definitivo. Ma è un rapporto che non potrà mai interrompersi completamente.

L'Inter, del resto, ha rappresentato parecchio per Oristanio. Sin da quando un giovanissimo Gaetano ha lasciato la Campania per trasferirsi a Milano. Un sentimento di gratitudine che emerge chiaramente anche in un'intervista rilasciata a Calciomercato.com.