Origi lascia ufficialmente il Milan: contratto risolto, era fuori rosa dal 2024

Divock Origi non è più un calciatore del Milan. La società rossonera ha infatti comunicato che l’attaccante belga classe 1995 ha risolto il contratto con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza.

Il calciatore, ricordiamo, era arrivato al Milan nell’estate del 2022 – scelto da Maldini e Massara, all’epoca responsabili del mercato del club – dopo aver lasciato il Liverpool a parametro zero.

Nonostante le elevatissime attese e un ingaggio da top player, Origi non è mai riuscito a incidere al Milan, tanto che era fuori rosa dall’estate del 2024.