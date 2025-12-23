Pubblicità
US Lecce v AC MIlan - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Origi lascia ufficialmente il Milan: contratto risolto, era fuori rosa dal 2024

Si conclude ufficialmente l’esperienza fallimentare di Origi al Milan: arrivato dal Liverpool a parametro zero nell’estate del 2022, era fuori rosa da luglio 2024. In rossonero guadagnava 4 milioni di euro netti a stagione.

Divock Origi non è più un calciatore del Milan. La società rossonera ha infatti comunicato che l’attaccante belga classe 1995 ha risolto il contratto con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza.

Il calciatore, ricordiamo, era arrivato al Milan nell’estate del 2022 – scelto da Maldini e Massara, all’epoca responsabili del mercato del club – dopo aver lasciato il Liverpool a parametro zero.

Nonostante le elevatissime attese e un ingaggio da top player, Origi non è mai riuscito a incidere al Milan, tanto che era fuori rosa dall’estate del 2024.

  • UFFICIALE LA RISOLUZIONE DI ORIGI

    “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro”, si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club rossonero. Il contratto di Origi con il Milan, ricordiamo,era in scadenza il 30 giugno 2026.

  • STIPENDIO DA TOP

    Al Milan Origi percepiva uno stipendio da top player: ben 4 milioni di euro netti a stagione. Un peso non indifferente per le casse del club, visto il rendimento – praticamente nullo – fornito dal belga ex Liverpool alla causa rossonera in questi anni.

  • NUMERI FALLIMENTARI

    Arrivato al Milan nell’estate del 2022, quella post Scudetto, Origi in rossonero ha giocato solo 36 partite tra tutte le competizioni, mettendo a segno appena due goal – contro Sassuolo e Monza – e fornendo un assist vincente ai compagni.

  • L’ULTIMA PARTITA A MAGGIO 2023

    L’ultima partita  giocata da Origi con la maglia del Milan risale al 28 maggio 2023, nella gara vinta dai rossoneri contro la Juventus a Torino in campionato, partita in cui è entrato nei minuti finali. Nella stagione 2023/2024 ha fatto ritorno in Premier League, al Nottingahm Forest, dove ha giocato in prestito senza mai lasciare il segno (un solo goal in FA Cup).

  • FUORI ROSA DAL 2024

    Una volta rientrato a Milano, nell’estate del 2024, a Origi è stato chiaramente detto di non rientrare nei progetti del club (in questi mesi è stato vicino alla cessione in Turchia, ma l’affare è poi sfumato), tanto che il suo nome figurava nella rosa di Milan Futuro, la formazione Under 23 dove non ha mai giocato. Da luglio 2024 dunque è finito fuori rosa e non è mai più sceso in campo.

