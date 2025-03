A che ora si corre la MotoGp domenica 16 marzo? In Argentina va in scena la seconda gara del Mondiale, in diretta tv e streaming.

Archiviata la prima gara in Thailandia, domenica 16 marzo si corre la seconda gara di Motogp. In Argentina, infatti, va in scena il nuovo circuito del Motomondiale, con Bagnaia che proverà ad ottenere il primo successo del proprio torneo dopo il terzo posto all'esordio in quel di Burinam.

Diversamente dal Gran Premio in Thailandia di due settimane fa, i tifosi italiani della Motogp potranno vedere la gara in diretta senza essere costretti a fare le ore piccole.

La Motogp in Argentina è trasmessa in diretta tv e streaming nella serata di domenica, mentre la replica e differita gratis su TV8 sarà in onda una volta terminata la gara che chiuderà l'evento nel circuito di Termas de Río Hondo.