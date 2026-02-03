Ora De Winter è diventato un titolare nel Milan di Allegri: chi potrebbe lasciargli il posto

Contro il Bologna Allegri ha a disposizione tutti i centrali e non è un caso che abbia deciso di puntare ancora su De Winter: un segnale di totale fiducia nei suoi confronti.

A fargli spazio nel match del Dall’Ara sarà Tomori: proprio l’inglese è quello che rischia di più nelle gerarchie rossonere, visto che Pavlovic difficilmente perderà posizioni e Gabbia è quello che offre più garanzie da centrale del trio difensivo. De Winter inoltre ha dimostrato di dare il meglio da braccetto.