Ora De Winter è diventato un titolare nel Milan di Allegri: chi potrebbe lasciargli il posto

Koni De Winter ha scalato le gerarchie rossonere. Un salto in avanti nelle scelte di Allegri e nella considerazione di tutto l’ambiente che sembrava quasi impossibile dopo il difficile inizio a Milano.
Arrivato dal Genoa la scorsa estate per sostituire il partente Thiaw, il difensore belga ha faticato nei suoi primi mesi nella nuova squadra. Poco spazio, più di un errore e l’etichetta di “acquisto sbagliato” appiccicata addosso.
Ma da metà dicembre in poi qualcosa è cambiato e oggi De Winter è un titolare del Milan di Allegri. Ma chi gli farà spazio in difesa?