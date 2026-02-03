Goal.com
De WinterGetty Images
Nino Caracciolo

Ora De Winter è diventato un titolare nel Milan di Allegri: chi potrebbe lasciargli il posto

Il difensore belga verso una maglia da titolare anche contro il Bologna, segnale di come le gerarchie di Allegri siano cambiate. Chi rischia ora il posto nella difesa del Milan?

Koni De Winter ha scalato le gerarchie rossonere. Un salto in avanti nelle scelte di Allegri e nella considerazione di tutto l’ambiente che sembrava quasi impossibile dopo il difficile inizio a Milano.

Arrivato dal Genoa la scorsa estate per sostituire il partente Thiaw, il difensore belga ha faticato nei suoi primi mesi nella nuova squadra. Poco spazio, più di un errore e l’etichetta di “acquisto sbagliato” appiccicata addosso.

Ma da metà dicembre in poi qualcosa è cambiato e oggi De Winter è un titolare del Milan di Allegri. Ma chi gli farà spazio in difesa?

  • CONFERMATO ANCHE A BOLOGNA

    Nell’ultimo periodo De Winter è riuscito a imporsi nel Milan trovando spazio anche per via delle defezioni di alcuni titolari, da Gabbia a Pavlovic. Il difensore belga ha sfruttato al meglio le occasioni che gli sono state concesse, tanto che Allegri ha deciso di confermarlo anche contro il Bologna, nonostante l’intera batteria di centrali a disposizione.

  • PUNTO FERMO

    Dopo aver toccato il punto più basso della sua avventura in rossonero contro il Napoli in Supercoppa, De Winter ha cambiato marcia. Allegri lo ha schierato titolare in sei delle ultime sette gare di campionato, ottenendo sempre risposte positive: prestazioni (con goal contro la Roma) che lo hanno portato a essere sullo stesso livello degli atri titolari.

  • CHI GLI FARÀ SPAZIO?

    Contro il Bologna Allegri ha a disposizione tutti i centrali e non è un caso che abbia deciso di puntare ancora su De Winter: un segnale di totale fiducia nei suoi confronti. 

    A fargli spazio nel match del Dall’Ara sarà Tomori: proprio l’inglese è quello che rischia di più nelle gerarchie rossonere, visto che Pavlovic difficilmente perderà posizioni e Gabbia è quello che offre più garanzie da centrale del trio difensivo. De Winter inoltre ha dimostrato di dare il meglio da braccetto.

  • PER LUI IL MILAN HA CAMBIATO STRATEGIA SUL MERCATO

    La crescita esponenziale di De Winter ha fatto cambiare strategia al Milan sul mercato. A inizio della sessione invernale, infatti, il club rossonero aveva come obiettivo quello di acquistare un nuovo difensore di livello, ma le prestazioni dell’ex Genoa hanno fatto cambiare idea al club che ha dirottato budget e attenzioni su altri ruoli (l’attacco, con Mateta poi ugualmente sfumato per il mancato superamento delle visite mediche).

