Operazione Nostalgia, presentato al Campidoglio il primo raduno indoor: appuntamento il 28 marzo a Roma

All'appuntamento non poteva mancare Andrea Bini, il Founder di Operazione Nostalgia.

"Tornare a Roma - sottolinea emozionato - a distanza di dieci anni dalla prima volta, dove tutto è cominciato e presentare un evento del genere all’interno di una sala tanto prestigiosa, alla presenza dell’Assessore e di tutte le personalità presenti, per me è motivo di grande orgoglio".

Ringrazio Max Tonetto, che sin dal principio ha sostenuto questo progetto. Al Palazzo dello Sport inizierà un nuovo percorso, al chiuso. Abbiamo ristretto il campo per aumentare lo spettacolo e per permettere alla gente di vivere l’esperienza ancora più a contatto con i grandi campioni del passato".

"A Roma si sfideranno tre selezioni, quella italiana, il Resto d’Europa e il Resto del Mondo. Sarà un grande spettacolo, che vi invitiamo a vivere sin dal mattino, quando nei pressi dell’impianto verrà allestito un Fan Village dedicato ai tifosi di tutta Italia. Vogliamo sia una grande festa, che speriamo di ripetere costantemente negli anni a venire".