Operazione Nostalgia, presentato al Campidoglio il primo raduno indoor: appuntamento il 28 marzo a Roma

Alzato il sipario sul primo raduno indoor di Operazione Nostalgia.
Ritorno a Roma a 10 anni di distanza dal primo evento andato in scena all’Anco Marzio di Ostia, con l'Eur teatro di un affascinante torneo al chiuso in programma il 28 marzo.
Tantissimi campioni che hanno fatto la storia del calcio mondiale si sfideranno in un triangolare per il primo raduno indoor, regalando emozioni incredibili a tantissimi tifosi e appassionati.
Predisposto un villaggio aperto e gratuito tutto il giorno per vivere un’atmosfera di festa. Questo evento arricchisce il programma di grandi appuntamenti internazionali di Roma, una città sempre più viva.
"La presenza di così tanti campioni mondiali, personaggi entrati nei cuori di tutti, è preziosa perché è il motore più forte per avvicinare giovani e meno giovani alla pratica sportiva".
Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale durante la conferenza stampa di presentazione in Campidoglio con Hernanes, Candela e Perrotta.
"I nomi dei partecipanti verranno annunciati nelle prossime settimane. Oggi - dice Onorato - posso spoilerare solo il primo dei tanti campioni che saranno presenti: Juan Sebastian Veron".