Operazione Nostalgia a Parma: da Zola ad Adriano, gli ex giocatori presenti

L'evento dell'8 giugno riporterà a Parma tante leggende del club crociato e non solo: presenti anche Javier Zanetti e Aldair.

Operazione Nostalgia si fa in tre. Come tre sono i raduni nostalgici organizzati quest'estate. Rigorosamente alla presenza di tanti ex giocatori, campioni e gregari che hanno scritto un pezzo di storia della Serie A che fu.

L'8 giugno a Parma, il 28 a Vicenza, infine il 6 settembre a Reggio Calabria. Un triplo appuntamento per far rivivere emozioni pure in tutti coloro che ancora si rispecchiano in un certo tipo di calcio.

Il raduno di Parma, poi, sarà l'occasione per rivedere in campo una serie di grandi ex che hanno contribuito a scrivere pagine indelebili della storia del club crociato, sia in Italia che fuori dai confini tricolori.