Openda o David: chi gioca titolare in attacco Juventus-Roma? La scelta di Spalletti

Dopo l'infortunio muscolare di Vlahovic, sia Openda che David hanno giocato tutte le partite nelle quali la Juve ha dovuto fare a meno del suo numero 9.

La differenza risiede nella modalità d'impiego, col belga sempre entrato dalla panchina e il compagno partito titolare in 3 dei 4 match (nell'altro, anch'egli utilizzato durante la gara) che si sono succeduti a quello col Udinese (Coppa Italia), Napoli, Pafos (Champions League) e Bologna.