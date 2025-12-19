Pubblicità
Claudio D'Amato

Openda o David: chi gioca titolare in attacco Juventus-Roma? La scelta di Spalletti

Solito rebus al centro dell'attacco bianconero per Luciano Spalletti: chi gioca titolare tra Lois Openda e Jonathan David contro la Roma?

Il rebus, anche contro la Roma, è servito.

Chi sarà l'attaccante titolare della Juventus sabato sera? Su quale pedina ricadrà la scelta di Luciano Spalletti?

A contendersi la poltrona di centravanti per il big match dell'Allianz Stadium, dopo l'infortunio di Dusan Vlahovic, sono i soliti noti: Lois Openda e Jonathan David, punte di ruolo rimaste a disposizione dell'allenatore di Certaldo in seguito al lungo stop che dovrà osservare il serbo.

E allora spazio al testa a testa, che accompagnerà la composizione dell'11 bianconero per Juve-Roma: il belga dal 1', oppure fiducia al canadese?


  • CHI GIOCA TITOLARE JUVE-ROMA TRA OPENDA E DAVID

    Al momento, in vantaggio nel ballottaggio della vigilia, risulta David: una linea che confermerebbe l'idea attuata da Spalletti nelle ultime settimane, più precisamente dal ko di Vlahovic.

    Al centro dell'attacco il tecnico toscano - eccezion fatta per Napoli-Juve, dove si è optato per il tandem Conceicao-Yildiz - ha sempre schierato l'ex Lille, sfruttando Openda come arma a gara in corso.

  • L'IMPIEGO DI OPENDA E DAVID DOPO L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    Dopo l'infortunio muscolare di Vlahovic, sia Openda che David hanno giocato tutte le partite nelle quali la Juve ha dovuto fare a meno del suo numero 9.

    La differenza risiede nella modalità d'impiego, col belga sempre entrato dalla panchina e il compagno partito titolare in 3 dei 4 match (nell'altro, anch'egli utilizzato durante la gara) che si sono succeduti a quello col Udinese (Coppa Italia), Napoli, Pafos (Champions League) e Bologna.

  • PRESENZE E MINUTI GIOCATI DA OPENDA

    Presenze: 4 (0 da titolare)

    Minuti giocati: 89

  • PRESENZE E MINUTI GIOCATI DA DAVID

    Presenze: 4 (3 da titolare)

    Minuti giocati: 254

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS CONTRO LA ROMA

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

