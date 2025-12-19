Openda o David: chi gioca titolare in attacco Juventus-Roma? La scelta di Spalletti

Il rebus, anche contro la Roma, è servito.
Chi sarà l'attaccante titolare della Juventus sabato sera? Su quale pedina ricadrà la scelta di Luciano Spalletti?
A contendersi la poltrona di centravanti per il big match dell'Allianz Stadium, dopo l'infortunio di Dusan Vlahovic, sono i soliti noti: Lois Openda e Jonathan David, punte di ruolo rimaste a disposizione dell'allenatore di Certaldo in seguito al lungo stop che dovrà osservare il serbo.
E allora spazio al testa a testa, che accompagnerà la composizione dell'11 bianconero per Juve-Roma: il belga dal 1', oppure fiducia al canadese?