Openda non gioca titolare neanche contro il Como? La spiegazione di Spalletti: "Abbiamo valutato male delle cose"

Vlahovic è fuori ormai da mesi, David non sta bene eppure il momento di Lois Openda alla Juventus non arriva mai.
Anche in occasione della gara casalinga contro il Como, infatti, l'ex Lipsia dovrebbe partire dalla panchina. Ovvero quello che è diventato il suo habitat naturale in bianconero.
D'altronde ormai è chiaro come Openda, per usare un eufemismo, non rientri tra i giocatori preferiti di Luciano Spalletti.
Ed il tecnico alla vigilia di Juventus-Como ha provato a spiegare in conferenza il motivo per cui Openda gioca così poco.