Openda non gioca titolare neanche contro il Como? La spiegazione di Spalletti: "Abbiamo valutato male delle cose"

"Titolare o riserva cambia poco. Abbiamo forse valutato male delle cose, penso la cosa fondamentale sia che David abbia un po' più di possibilità relazionale con la squadra.Se ci disuniamo perdiamo di efficacia e forza, la nostra crescita sta nell'essere stati bravi a fare questa squadra che ha il gioco come qualità collettiva e assomiglia un po' alle caratteristiche della somma dei calciatori che abbiamo a disposizione" ha spiegato Spalletti prima di Juventus-Como.

Non è un caso d'altronde che durante il mercato invernale l'allenatore bianconero abbia ripetutamente chiesto alla società l'acquisto di un 9 con caratteristiche diverse.