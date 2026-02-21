Goal.com
FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Lelio Donato

Openda non gioca titolare neanche contro il Como? La spiegazione di Spalletti: "Abbiamo valutato male delle cose"

Il belga non dovrebbe partire dall'inizio in Juventus-Como nonostante le condizioni non ottimali di Jonathan David. Spalletti prova a spiegare cosa non sta funzionando con Openda: "Titolare o riserva cambia poco...".

Vlahovic è fuori ormai da mesi, David non sta bene eppure il momento di Lois Openda alla Juventus non arriva mai.

Anche in occasione della gara casalinga contro il Como, infatti, l'ex Lipsia dovrebbe partire dalla panchina. Ovvero quello che è diventato il suo habitat naturale in bianconero.

D'altronde ormai è chiaro come Openda, per usare un eufemismo, non rientri tra i giocatori preferiti di Luciano Spalletti. 

Ed il tecnico alla vigilia di Juventus-Como ha provato a spiegare in conferenza il motivo per cui Openda gioca così poco.

  • OPENDA NON GIOCA: IL MOTIVO LO SPIEGA SPALLETTI

    "Titolare o riserva cambia poco. Abbiamo forse valutato male delle cose, penso la cosa fondamentale sia che David abbia un po' più di possibilità relazionale con la squadra.Se ci disuniamo perdiamo di efficacia e forza, la nostra crescita sta nell'essere stati bravi a fare questa squadra che ha il gioco come qualità collettiva e assomiglia un po' alle caratteristiche della somma dei calciatori che abbiamo a disposizione" ha spiegato Spalletti prima di Juventus-Como.

    Non è un caso d'altronde che durante il mercato invernale l'allenatore bianconero abbia ripetutamente chiesto alla società l'acquisto di un 9 con caratteristiche diverse.

  • MAI TITOLARE DA DICEMBRE IN CAMPIONATO

    E dire che Openda sembrava destinato ad avere un ruolo di primo piano nella Juventus di Spalletti.

    Il tecnico infatti lo aveva schierato titolare alla sua prima assoluta sulla panchina bianconera, quando Openda era stato preferito a David come terminale offensivo.

    Ma nelle successive cinque gare di campionato il belga ha poi collezionato solo brevi spezzoni. Mentre ha giocato titolare a Bodo dove ha segnato anche il suo primo goal con la Juventus.

    La rete segnata contro la Roma prima di Natale sembrava la possibile svolta. Invece da quel momento Openda non si è praticamente più visto.

    Dopo la pessima prestazione di Pisa a fine dicembre, l'ex Lipsia ha giocato titolare solo a Montecarlo nell'ultima gara della fase campionato di Champions League. Ovvero una volta in dodici partite tra Serie A, Europa e Coppa Italia.

  • L'ESCLUSIONE CONTRO IL GALATASARAY

    Martedì scorso, considerata l'assenza di Jonathan David per un problema fisico, sembrava che Openda potesse avere la sua occasione.

    Invece anche contro il Galatasaray il belga è partito dalla panchina con Spalletti che ha preferito schierare McKennie falso 9.

    La conferma definitiva, se mai ce ne fosse bisogno, che l'allenatore non vede in Openda l'attaccante ideale per la sua idea di calcio.

    I numeri d'altronde sono impietosi: in trenta presenze stagionali l'ex Lipsia con la Juventus ha realizzato appena due reti. 

  • CHI GIOCA IN ATTACCO CONTRO IL COMO?

    Jonathan David, come annunciato da Spalletti alla vigilia, sarà convocato per Juventus-Como ma non è al top dopo il problema all'inguine che gli ha fatto saltare l'andata contro il Galatasaray.

    Nonostante questo il canadese potrebbe partire titolare per poi essere sostituito a gara in corso, magari proprio da Openda.

    In ogni caso il belga non avrebbe giocato dal 1' dato che Spalletti sta valutando anche la possibilità di impiegare Yildiz come falso 9 con l'inserimento di Miretti o Boga.

    Openda insomma è ormai diventata l'ultimissima scelta nell'attacco della Juventus. Una situazione destinata a peggiorare ulteriormente per l'ex Lipsia quando rientrerà Dusan Vlahovic, ovvero il 9 preferito da Spalletti tra quelli a sua disposizione.

