Openda non convince Spalletti: Juventus senza attacco, ma col Galatasaray andrà in panchina

Openda, dunque, andrà in panchina anche contro il Galatasaray?

Salvo colpi di scena o improvvisi dietrofront, sarà proprio così. L'attaccante belga, infatti, continua a non convincere Luciano Spalletti, con il quale ha trovato sin qui pochissimo spazio, e contro la formazione turca potrà dare il proprio contributo solamente in corso d'opera.

Nonostante Openda abbia segnato proprio con Spalletti gli unici due goal della sua esperienza juventina, il livello di prestazioni fornito continua ad essere insufficiente e insoddisfacente, al punto che con il tecnico di Certaldo il suo minutaggio è letteralmente contrario