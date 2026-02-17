Goal.com
Lois OpendaGetty Images
Michael Di Chiaro

Openda non convince Spalletti: Juventus senza attacco, ma col Galatasaray andrà in panchina

Bianconeri a Istanbul senza David, Vlahovic e Milik, ma l'ex Lipsia è destinato ad una nuova panchina: Spalletti è pronto a puntare su McKennie falso nove.

Archiviate, si fa per dire, le polemiche relative a quanto accaduto durante il Derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus si prepara sintonizzarsi sull'obiettivo Champions League.

I bianconeri, infatti, apriranno il programma delle gare d'andata dei playoff sfidando a Istanbul il Galatasaray di Okan Buruk. Primo atto decisivo a precedere la gara di ritorno che si disputerà tra otto giorni a Torino.

I bianconeri, tuttavia, si presentano sul palcoscenico dello Stadio Ali Sami Yen in una situazione di totale emergenza per quanto riguarda il parco attaccanti: oltre ai lungodegenti Vlahovic e Milik, infatti, non ci sarà nemmeno Jonathan David, fermato da un fastidio all'inguine che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta in Turchia. L'unico attaccante disponibile sarà dunque Lois Openda, ma nonostante una concorrenza sostanzialmente azzerata, il belga sembra destinato alla panchina. Ancora una volta.

  • OPENDA CONTINUA A NON CONVINCERE

    Openda, dunque, andrà in panchina anche contro il Galatasaray?

    Salvo colpi di scena o improvvisi dietrofront, sarà proprio così. L'attaccante belga, infatti, continua a non convincere Luciano Spalletti, con il quale ha trovato sin qui pochissimo spazio, e contro la formazione turca potrà dare il proprio contributo solamente in corso d'opera.

    Nonostante Openda abbia segnato proprio con Spalletti gli unici due goal della sua esperienza juventina, il livello di prestazioni fornito continua ad essere insufficiente e insoddisfacente, al punto che con il tecnico di Certaldo il suo minutaggio è letteralmente contrario

  • CHI GIOCA IN ATTACCO CONTRO IL GALATASARAY

    La Juventus, salvo colpi di scena, si presenterà a Istanbul senza attaccanti di ruolo. Con ogni probabilità, infatti, toccherà a Weston McKennie agire in una posizione ibrida da falso nove, giostrando sulla trequarti insieme a Fabio Miretti, con Kenan Yildiz e Francisco Conceicao che occuperanno le caselle degli esterni offensivi.

    La Juve, dunque, si appresta a dare il la ad una delle partite più importanti della sua stagione schierandosi in campo senza attaccanti, con Spalletti chiamato ad ovviare ad una situazione di totale emergenza nel comparto avanzato che nemmeno il mercato invernale è riuscito a sanare.

  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    E riguardo alla possibilità di schierare Openda dal primo minuto, Luciano Spalletti ha chiarito la propria posizione nella tradizionale conferenza stampa della vigilia.

    "Queste partite possono essere una svolta per chiunque, però poi bisogna pensarla in generale la partita, nell’inizio e nelle

    sostituzioni, bisogna fare i ragionamenti più corretti possibile e a prevedere qualcosa. Se poi tenti di reagire hai già fatto tardi

    in queste partite. Openda ha avuto un po’ di occasioni per fare vedere chi è e probabilmente avrà altre occasioni. Come e quando questo lo vedremo tutti insieme."

  • I NUMERI DI OPENDA ALLA JUVE

    Arrivato alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto dal Lipsia nel corso dell'ultimo giorno di mercato estivo, Openda non è riuscito sin qui a tradurre sul campo quanto di buono fatto vedere nel corso dei suoi anni in Germania.

    Il belga, infatti, ha messo insieme un bottino davvero magro all'ombra della Mole: 29 presenze complessive tra tutte le competizioni - di cui solo 8 da titolare - e due soli goal messi a referto contro Bodo/Glimt e Roma. Troppo poco.

Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Juventus crest
Juventus
JUV
0