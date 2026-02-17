Openda non convince Spalletti: Juventus senza attacco, ma col Galatasaray andrà in panchina

Archiviate, si fa per dire, le polemiche relative a quanto accaduto durante il Derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus si prepara sintonizzarsi sull'obiettivo Champions League.
I bianconeri, infatti, apriranno il programma delle gare d'andata dei playoff sfidando a Istanbul il Galatasaray di Okan Buruk. Primo atto decisivo a precedere la gara di ritorno che si disputerà tra otto giorni a Torino.
I bianconeri, tuttavia, si presentano sul palcoscenico dello Stadio Ali Sami Yen in una situazione di totale emergenza per quanto riguarda il parco attaccanti: oltre ai lungodegenti Vlahovic e Milik, infatti, non ci sarà nemmeno Jonathan David, fermato da un fastidio all'inguine che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta in Turchia. L'unico attaccante disponibile sarà dunque Lois Openda, ma nonostante una concorrenza sostanzialmente azzerata, il belga sembra destinato alla panchina. Ancora una volta.