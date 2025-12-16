Pubblicità
pulisic milan sassuoloGetty Images
Nino Caracciolo

‘Open VAR’ su Milan-Sassuolo, De Marco: “Goal di Pulisic da convalidare, quello di Pavlovic non è rigore”

Intervenuto a ‘Open VAR’ su DAZN, l’ex arbitro De Marco ha commentato gli episodi di Milan-Sassuolo: il terzo goal dei rossoneri era da convalidare, giusta invece la decisione di non assegnare rigore ai neroverdi.

Due goal a testa e tante polemiche. La gara di campionato tra Milan e Sassuolo, conclusa sul risultato di 2-2, ha avuto al suo interno diverse situazioni che hanno fatto discutere.

Tra queste sicuramente la rete annullata a Pulisic, che avrebbe portato i rossoneri sul 3-1, e il contatto al limite tra Pavlovic e Cheddira nell’area del Milan nel finale di gara.

A ‘Open VAR’, trasmissione di DAZN, l’ex arbitro Andrea De Marco – oggi incaricato dalla FIGC per le relazioni con i club di Serie A e Serie B – ha analizzato così gli episodi.

  • L’EPISODIO DELLA RETE ANNULLATA AL MILAN

    Al 66’, con il risultato sul 2-1 per il Milan, i rossoneri trovano il terzo goal con Pulisic, ma la rete viene annullata per una presunta spinta di di Loftus-Cheek su Candé, con l’inglese che appoggia le mani sulle spalle del calciatore avversario.

  • “GOAL DI PULISIC DA CONVALIDARE”

    De Marco analizza così l’episodio, ammettendo l’errore dell’arbitro Crezzini: “In questo caso l'arbitro fischia il fallo, il giocatore del Milan appoggia le mani sulla schiena del giocatore del Sassuolo ma bisogna valutare l'intensità. In questo caso il VAR non può intervenire, però per le linee che ci siamo dati quest'anno di soglia dei falli questo non può essere considerato un fallo e il gol doveva essere convalidato".

  • “GIUSTO NON DARE IL RIGORE AL SASSUOLO”

    Al 92’, il Sassuolo chiede un rigore dopo il contatto tra Pavlovic e Candé: l’arbitro Crezzini decide di non punire l’episodio. Una scelta considerata giusta da De Marco: “Qui è stato bravissimo innanzitutto l'arbitro in campo a valutare la situazione. È intervenuto subito e molto deciso. Poi sono stati molto bravi anche Maresca e Prontera al VAR. Pavlovic continua la propria corsa in maniera lineare, Cheddira non va a proteggere il pallone, ma allarga la gamba per incocciare sulla gamba avversaria. Sono stati molto bravi a valutarla in maniera veloce e valutarla in dinamica che dà la lettura più precisa rispetto a vederla rallentata", le parole rilasciate a  ‘Open Var’.

  • IL DIALOGO TRA SALA VAR E ARBITRO

    Di seguito, il dialogo tra l’arbitro Crezzini e la Sala VAR in merito all’episodio del contatto tra Cheddira e Pavlovic.

    • Arbitro Crezzini: "Nulla lì, nulla"
    • VAR:"Per me regolare, ma la guardo"
    • VAR:"Check completato, puoi riprendere"
    • VAR:"Non mostrarmela al rallentatore, mostramela in dinamica"
    • AVAR: "Questa è la GLT"
    • VAR: "È lui che allarga la gamba sinistra su Pavlovic. La retro alta è bellissima"
    • AVAR:"Sì, bravo è lui che allarga la gamba”.
