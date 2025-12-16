‘Open VAR’ su Milan-Sassuolo, De Marco: “Goal di Pulisic da convalidare, quello di Pavlovic non è rigore”

Due goal a testa e tante polemiche. La gara di campionato tra Milan e Sassuolo, conclusa sul risultato di 2-2, ha avuto al suo interno diverse situazioni che hanno fatto discutere.

Tra queste sicuramente la rete annullata a Pulisic, che avrebbe portato i rossoneri sul 3-1, e il contatto al limite tra Pavlovic e Cheddira nell’area del Milan nel finale di gara.

A ‘Open VAR’, trasmissione di DAZN, l’ex arbitro Andrea De Marco – oggi incaricato dalla FIGC per le relazioni con i club di Serie A e Serie B – ha analizzato così gli episodi.