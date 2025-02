Open Var, Di Liberatore sul tocco di mano di Gatti in Como-Juventus: “Non è punibile, giusto non dare il rigore”

Nel corso di ‘Open Var’ su DAZN è stato commentato l’episodio più controverso di Como-Juventus: non c’era accordo tra gli uomini al VAR.

Quello che si appresta ad andare in archivio è stato un 24° turno di campionato caratterizzato da alcune polemiche arbitrali.

In particolare ha fatto molto discutere il tocco di mano di Federico Gatti in occasione di Como-Juventus. Il difensore bianconero, nel tentativo di anticipare Douvakis, ha effettivamente toccato la palla con la mano sinistra, ma il direttore di gara abisso e gli addetti al VAR, hanno deciso di non assegnare un calcio di rigore ai lariani e far proseguire il gioco.

Un episodio che è stato analizzato nel corso di ‘Open VAR’ su DAZN.