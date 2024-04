Olympiacos-Milan 3-0, cronaca, tabellino, voti: i rossoneri perdono la finale di Youth League, greci Campioni d'Europa

Tre reti in meno di dieci minuti condannano il Milan di Abate alla sconfitta nella finale di Youth League contro l'Olympiacos.

L'Olympiacos è Campione d'Europa. La Youth League 2023/2024 finisce nelle mani della squadra greca, abile a battere il Milan di Abate e far sua per la prima volta la Champions giovanile. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra rossonera ha fatto i conti con il tris subito: tre goal ravvicinati e k.o inesorabile nella finalissima del torneo.

Tra il minuto 59 e il 67, infatti, l'Olympiacos ha segnato tre goal al Milan, che dopo il vantaggio greco ha tirato i remi in barca senza più riuscire a rientrare in partita. Mouzakitis ha sbloccato il match su rigore, assegnato per fallo di mano di Stalmach, in grande difficoltà anche con il raddoppio di Papakanellos.

Dopo aver fornito l'assist del momentaneo 2-0, Bakoulas ha chiuso la gara con il tris segnato in rovesciata. La prima finalista italiana nella storia della Youth League cade in terra elvetica: l'Olympiacos porta la Grecia sul tetto d'Europa. E per i biancorossi non finisce qui, visto che tra due settimane la prima squadra giocherà le semifinali della Conference League.