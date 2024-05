Olympiacos-Fiorentina, perché è stato valutato al VAR il goal greco nei supplementari: fuorigioco o fallo? La moviola della finale

Grande tensione nei minuti finali di Olympiacos-Fiorentina, con il goal decisivo dei greci assegnato dopo un lunghissimo check.

Grandi polemiche sui social per quanto accaduto in occasione del goal che ha permesso all'Olympiakos di vincere la Conference League, battendo in finale la Fiorentina.

Nel mirino c'è la decisione dell'arbitro Dias di non fischiare il contatto su Milenkovic in area di rigore a inizio azione, prima del nuovo cross in area e della conclusione vincente di El Kaabi, ancora una volta decisivo per l'Olympiacos, nella giornata più importante nella storia del club greco.

Arbitro accerchiato mentre l'Olympiacos e conseguente check con la sala VAR durato diversi minuti,prima dell'assegnazione del goal che regala ai greci il primo trofeo europeo di sempre.