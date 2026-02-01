Olise è sulla buona strada per diventare il miglior assistman nella storia europea

Devastante sul terreno di gioco, Olise è spesso giudicato enigmatico fuori dal campo, riservato e timido.

Durante i festeggiamenti per la Bundesliga dello scorso maggio, sul balcone del municipio ha preferito giocare a scacchi sul proprio cellulare piuttosto che guardare la folla festante o rispondere ai cori. Semplicemente non si sente a suo agio in quel modo.

Olise, che non rilascia mai interviste, è stato 'costretto' da Musiala nella scorsa annata. I due si sono presentati davanti alla telecamera, ma le domande fatte al francese hanno trovato la risposta del compagno: "È stato un inizio, Michael" ha scherzato il tedesco.

"Michael non è riservato, è molto comunicativo. Ha rapporti molto cordiali nello spogliatoio ed è parte integrante di questo gruppo. Solo voi giornalisti vedete sempre l'altro lato" ha assicurato mister Kompany. "La sua personalità è come il suo modo di giocare, e questo dice tutto".