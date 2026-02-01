Goal.com
OliseGetty Images
Francesco Schirru

Olise è sulla buona strada per diventare il miglior assistman nella storia europea

Nessuno ha mai avuto una media del genere in una singola annata dei grandi tornei europei, Olise può scavalcare i grandi record e crearne uno che lui stesso proverà a battere in futuro.

Poche volte nella storia dei grandi tornei europei si è visto un giocatore così a suo agio nell'aiutare i compagni a trovare il goal. Rallenta per calibrare il cross, accelera per fornire un assist più tagliente, muove il piede artigliando il pallone per una traiettoria più insidiosa, tocca di fino per spezzare in due la difesa. Michael Olise, attaccante del Bayern Monaco, è sulla buona strada per diventare il miglior assistman nella storia dei big cinque (Serie A, Premier, Bundesliga, Liga, Ligue 1).

Lo dicono i numeri, statistiche strabilianti che probabilmente porteranno Olise ad essere il giocatore con più assist in una singola annata. Quando mancano ancora quattro mesi alla fine della Bundesliga, Olise sembrava avere largamente le carte in tavola per creare un nuovo record, quello che probabilmente lui stesso proverà a superare nelle prossime stagioni.

Olise è tra l'altro già arrivato in doppia cifra anche in termini di goal, il che per un'ala è assolutamente incredibile: ora che ha raggiunto 10 reti, isuo record di 12 verrà presto spazzato via, tanto che pensarlo a 20 come il compagno Kane non è affatto da escludere.

  • GLI ASSIST DI OLISE IN BUNDESLIGA

    In venti partite giocate fin qui, Olise ha già messo a segno quindici assist, praticamente uno per gara. C'è chi assegna al francese persino diciasette passaggi decisivi, ma la Bundesliga è certa che il numero fin qui totalizzato sia di 15, una statistica comunque esaltante.

    Per capire quanto Olise stia andando forte, è solamente a -6 dal record assoluto di Thomas Muller, primo in Bundesliga e di fatto anche in Europa con 21 assist nel corso di una sola annata. Il dato di Muller è notevole considerando come sia stato ottenuto in un torneo a 18 squadre, mentre Messi e Michel, anch'essi a 21, sono riusciti a chiudere in questo modo nella Liga a 20.

    Il record italiano appartiene al Papu Gomez con 16, mentre il dato più alto in Francia risale ai 18 di Angel Di Maria. In Premier De Bruyne ed Henry si sono spinti fino a 20: tutti nomi che Olise, continuando così, scavalcherà probabilmente già a febbraio o comunque entro primavera.

  • L'ALTRO OLISE

    Devastante sul terreno di gioco, Olise è spesso giudicato enigmatico fuori dal campo, riservato e timido.

    Durante i festeggiamenti per la Bundesliga dello scorso maggio, sul balcone del municipio ha preferito giocare a scacchi sul proprio cellulare piuttosto che guardare la folla festante o rispondere ai cori. Semplicemente non si sente a suo agio in quel modo. 

    Olise, che non rilascia mai interviste, è stato 'costretto' da Musiala nella scorsa annata. I due si sono presentati davanti alla telecamera, ma le domande fatte al francese hanno trovato la risposta del compagno: "È stato un inizio, Michael" ha scherzato il tedesco.

    "Michael non è riservato, è molto comunicativo. Ha rapporti molto cordiali nello spogliatoio ed è parte integrante di questo gruppo. Solo voi giornalisti vedete sempre l'altro lato" ha assicurato mister Kompany. "La sua personalità è come il suo modo di giocare, e questo dice tutto".

  • IL PALLONE D'ORO 2026

    Con questi numeri, Olise non può non puntare al Pallone d'Oro. Per ora tutti ci vanno cauti, considerando che per conquistare il più grande trofeo individuale dovrà prima arrivare alla vittoria della Champions League, o al massimo alla finalissima.

    Oltre all'evento di maggio, inoltre, Olise prenderà parte al Mondiale con la Francia, altra competizione fondamentale per i votanti del Pallone d'Oro. Qualora il 24enne riesca a conquistare la Coppa del Mondo e/o la Champions League, allora le possibilità di vederlo succedere al connazionale Dembelè non sarebbero certo poche.

    Lo scorso anno si è classificato trentesimo nella lista del Pallone d'Oro, ultimo con 4 punti. Un inizio.

  • I NUMERI DI OLISE NEL 2025/2026

    Champions League: 8 partite, 1 goal, 5 assist

    Bundesliga: 20 partite, 10 goal, 15 assist

    Coppa di Germania: 3 partite, 2 goal, 1 assist

    Superoppa di Germania: 1 partita

    Totale: 32 partite, 13 goal, 21 assist

0