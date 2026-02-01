Olise è sulla buona strada per diventare il miglior assistman nella storia europea

Poche volte nella storia dei grandi tornei europei si è visto un giocatore così a suo agio nell'aiutare i compagni a trovare il goal. Rallenta per calibrare il cross, accelera per fornire un assist più tagliente, muove il piede artigliando il pallone per una traiettoria più insidiosa, tocca di fino per spezzare in due la difesa. Michael Olise, attaccante del Bayern Monaco, è sulla buona strada per diventare il miglior assistman nella storia dei big cinque (Serie A, Premier, Bundesliga, Liga, Ligue 1).
Lo dicono i numeri, statistiche strabilianti che probabilmente porteranno Olise ad essere il giocatore con più assist in una singola annata. Quando mancano ancora quattro mesi alla fine della Bundesliga, Olise sembrava avere largamente le carte in tavola per creare un nuovo record, quello che probabilmente lui stesso proverà a superare nelle prossime stagioni.
Olise è tra l'altro già arrivato in doppia cifra anche in termini di goal, il che per un'ala è assolutamente incredibile: ora che ha raggiunto 10 reti, isuo record di 12 verrà presto spazzato via, tanto che pensarlo a 20 come il compagno Kane non è affatto da escludere.