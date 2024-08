Olimpiadi breaking, dove vedere le gare e la finale oggi in tv: diretta gratis e orari, chi è l'italiana Antilai Sandrini in gioco

Chi è Antilai Sandrini, l'italiana in finale nella breakdance alle Olimpiadi: dove vedere l'ultimo atto della competizione femminile stasera.

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, la breaking. Meglio nota come break dance, è diventata sport olimpico per il torneo francese 2024, dopo la decisione del comitato internazionale nel 2020.

Questa sera, venerdì 9 agosto, i fans e i curiosi di tutto il mondo potranno vedere all'opera le migliori interpreti qualificate alle Olimpiadi con le gare di qualificazione e dunque la finale che assegnerà le tre medaglie nella categoria femminile.

Il 10 agosto, invece, saranno protagonisti i B-Boys, ovvero gli atleti impegnati nella categoria maschile, anche in questo caso con le qualificazioni e la finalissima per le tre medaglie d'oro. Questa sera di scena anche un'atleta italiana, Antilai Sandrini.