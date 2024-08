Olimpiadi breaking, dove vedere le gare e la finale maschile oggi 10 agosto e orari in tv: diretta gratis prevista?

Breaking maschie in diretta tv e streaming, dove vedere le qualificazioni e la finale della breakdance alle Olimpiadi.

Eliminata Antilai Sandrini, l'Italia non ha altri atleti di breaking in gioco nella giornata del 10 agosto. Unica rappresentante azzurra, non ha controparti maschili quest'oggi.

La breaking saluta le Olimpiadi, presente per una prima storica edizione, con le qualificazioni e la finalissima maschile: seconda e ultima giornata di breakdance a Parigi, per determinare chi riuscirà a vincere l'oro dopo il trionfo della giapponese Yuasa.

Dominika Banevič ha conquistato l'argento per la Lituania nella gara del 9 agosto, mentre la Cina si è assicurata una delle sue tante medaglie ai Giochi 2024 con il bronzo di Liu Qingyi.